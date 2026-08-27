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River perdió por penales ante Independiente Santa Fe y quedó eliminado

El Millonario empató 1-1 en el Monumental tras el 0-0 de la ida. Driussi abrió el marcador, Fagúndez igualó y la clasificación se definió desde los doce pasos.

Beltrán erró, Weimar Asprilla clasificó al conjunto colombiano. Foto: ReutersBeltrán erró, Weimar Asprilla clasificó al conjunto colombiano. Foto: Reuters
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River quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana después de perder 8-7 por penales ante Independiente Santa Fe. El encuentro disputado en el Monumental terminó 1-1 durante los 90 minutos.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet había empatado 0-0 en Bogotá y necesitaba ganar como local para avanzar. La igualdad en el resultado global llevó la serie directamente a una extensa definición desde los doce pasos.

Un primer tiempo sin goles

River tomó la iniciativa y generó sus principales aproximaciones por los costados. Sebastián Driussi, Thiago Almada, Ángel Correa y Marcos Acuña tuvieron oportunidades, pero no lograron superar al arquero Weimar Asprilla.

Santa Fe se sostuvo en defensa y buscó aprovechar sus momentos con la pelota. Hugo Rodallega probó desde afuera del área y Alexis Zapata tuvo un cabezazo que quedó en las manos de Santiago Beltrán.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 River Plate's Sebastian Driussi celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin MarcarianSebastián Driussi convirtió el 1-0 de River tras un centro de Gonzalo Montiel. Foto: Reuters

Driussi abrió el partido

El equipo colombiano avisó al comienzo del complemento con una llegada de Nahuel Bustos que Beltrán logró contener. Unos minutos después, River consiguió romper el empate.

A los seis minutos, Gonzalo Montiel envió un centro desde la derecha y Driussi apareció por el segundo palo para empujar la pelota. El delantero convirtió el 1-0 que clasificaba provisoriamente al Millonario.

River tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Acuña sacó un remate que exigió a Asprilla, mientras que Santa Fe comenzó a adelantar sus líneas en busca del empate.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 Santa Fe's Franco Fagundez celebrates scoring their first goal from the penalty spot REUTERS/Agustin MarcarianFranco Fagúndez marcó de penal el empate de Independiente Santa Fe en Núñez. Foto: Reuters

La reacción de Santa Fe

A los 32 minutos, el árbitro Esteban Ostojich sancionó penal por una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área. Franco Fagúndez ejecutó hacia el palo izquierdo y marcó el 1-1.

Beltrán volvió a intervenir ante un remate de Christian Mafla y sostuvo al conjunto local. Sobre el cierre, Nicolás Otamendi tuvo una oportunidad de cabeza, pero la pelota pasó junto a uno de los postes.

El empate se mantuvo hasta el final y la clasificación debió resolverse desde los doce pasos. River y Santa Fe necesitaron completar la serie inicial y continuar con ejecuciones alternadas.

Los arqueros definieron la serie

Beltrán contuvo tres remates durante una tanda que llegó hasta los 11 pateadores de cada equipo. River también desperdició ejecuciones y la definición quedó igualada antes del turno de los arqueros.

El guardameta del Millonario tomó la pelota, pero elevó su disparo por encima del travesaño. Asprilla convirtió el siguiente penal y estableció el 8-7 definitivo para el conjunto colombiano.

Independiente Santa Fe avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama. River cerró su participación internacional en los octavos de final.

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