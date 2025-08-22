#HOY:

River sufrió, eliminó a Libertad por penales y está en cuartos de Libertadores

Igualaron 1 a 1 en el partido de vuelta y en el global. En la tanda, el Millonario se impuso por 3 a 1 en el Más Monumental.

Armania fue una de las figuras durante los 90' y la clave en la tanda. Crédito: Prensa River
 10:05

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental.

El resultado global fue de 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción ambos conjuntos empataron sin goles.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

Para el elenco argentino convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por el guardameta Martin Silva.

En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 1-1, con un gol de Sebastián Driussi, a los 29 minutos del primer tiempo para los comandados por Marcelo Gallardo, mientras que Robert Rojas igualó el duelo a los 43’ del mismo periodo.

Driussi había abierto el marcador. Crédito: Prensa RiverDriussi había abierto el marcador. Crédito: Prensa River

Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras —que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú— en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente. Ahora, deberán visitar a Lanús el lunes 29 de agosto desde las 21:15 por la sexta jornada del Torneo Clausura.

River comenzó mejor el encuentro con presión alta y rápida recuperación de la pelota hasta que logró romper el cero de la mano de Sebastián Driussi, quien capturó un rebote dentro del área tras un remate de Facundo Colidio que golpeó en el travesaño.

De esta manera, “La Banda” lograba adelantarse en la serie y comenzaba a encaminar la clasificación a la siguiente instancia, pero una desatención defensiva generó que Libertad igualara el partido a pocos minutos del cierre de la primera mitad.

Robert Rojas, cumpliendo con la inexorable “Ley del Ex” tras su paso por el cuadro millonario, se elevó por todo lo alto, se anticipó a toda la defensa rival y conectó de cabeza el tiro de esquina de Hugo Fernández para batir a Franco Armani.

Los Millonarios terminaron festejando. Crédito: Prensa RiverLos Millonarios terminaron festejando. Crédito: Prensa River

Por otro lado, en el arranque del complemento, los comandados por el “Muñeco” quedaron con diez jugadores en cancha luego de la expulsión del mediocampista Giuliano Galoppo por doble amarilla debido a dos fuertes infracciones.

A pesar de la inferioridad numérica en el Monumental, el cuadro argentino supo resistir los ataques del albinegro paraguayo y mantuvo el resultado para llevar el duelo a los penales, donde se impuso 3-1 con una heroica actuación de Armani.

