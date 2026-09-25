Roberto Mancini está a horas de iniciar oficialmente su segunda etapa como entrenador de la Selección de Italia. El técnico volverá a sentarse en el banco de la Azzurra este viernes, cuando el equipo reciba a Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma, por la primera fecha de la Liga de Naciones 2026/27.
Roberto Mancini vuelve a dirigir a Italia: "Será un día muy emotivo"
El entrenador iniciará este viernes su segunda etapa al frente de la Azzurra, cuando Italia reciba a Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma por la Liga de Naciones. Antes del debut, destacó el poco tiempo de preparación y pidió dejar atrás las frustraciones recientes.
En la previa del encuentro, Mancini habló sobre sus sensaciones ante el regreso y reconoció que se tratará de una jornada especial.
“Será emocionante volver al Olímpico, como siempre. Obtuvimos excelentes resultados en ese estadio y esperamos comenzar mañana con la actitud correcta”, señaló el entrenador.
El técnico también hizo referencia al escaso tiempo que tuvo para trabajar con el plantel. Italia apenas contó con un par de jornadas de entrenamiento antes del debut, una situación que obligará al cuerpo técnico a priorizar conceptos básicos y aprovechar el conocimiento previo que tiene de varios de sus futbolistas.
“Solo tuvimos dos días de entrenamiento. El lunes fue más bien un día para conocer a los jugadores. Aun así, tuvimos tiempo para conocerlos mejor, aunque hasta ahora solo los había visto en los partidos. Eso fue importante”, explicó.
Mancini pidió dejar atrás las frustraciones recientes
Uno de los principales desafíos para el nuevo ciclo será recuperar a una selección que viene atravesando un período de resultados adversos y que quedó fuera de los últimos Mundiales.
Mancini evitó detenerse demasiado en el pasado y planteó la necesidad de utilizar esas experiencias como aprendizaje para afrontar los próximos compromisos.
“Por desgracia, esto es fútbol. A veces puedes perder partidos de una manera absurda. Pero lo bueno de este deporte es que te da la oportunidad de resarcirte de inmediato”, sostuvo.
Y agregó: “Debemos tenerlo presente, pero después centrarnos en el futuro”.
De cara al encuentro frente a Bélgica, el entrenador todavía mantenía algunas dudas en la formación. “Todavía tengo dos situaciones por resolver. Zaniolo, Kean y Cambiaghi son jugadores que pueden jugar en cualquier posición de ataque”, explicó.
También se refirió a Sandro Tonali, quien llegó al seleccionado con algunas molestias físicas: “Llegó con algunas molestias, pero debería estar bien para jugar”.
Para Mancini, el resultado tendrá un peso importante en el comienzo de esta nueva etapa. “Necesitamos jugar bien y conseguir un buen resultado. Es la única manera de ganarnos a la afición”, afirmó.
Donnarumma respaldó el regreso del entrenador
Gianluigi Donnarumma también habló en la previa del partido y destacó el vínculo que mantiene con Mancini, con quien compartió la conquista de la Eurocopa 2020.
“Con Mancini nos une un gran afecto, por lo que hemos ganado y por lo que pasamos juntos. Estaba y estoy contento con la elección”, expresó el arquero y capitán de la selección italiana.
Donnarumma manifestó además su deseo de volver a conseguir grandes resultados con la Azzurra.
“Esperamos lograr los mismos resultados y seguir haciendo historia. Ojalá podamos repetir esa hazaña”, señaló.
El arquero también recordó la frustración sufrida tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina en las eliminatorias mundialistas y remarcó la necesidad de iniciar una nueva etapa.
“Fue un verano largo tras ese partido. Ahora devolvamos a Italia al lugar que le corresponde”, sostuvo.
En ese proceso, Donnarumma destacó el papel que deberán asumir los futbolistas con mayor experiencia para acompañar a las nuevas generaciones: “Los que formamos parte de la vieja guardia debemos ayudar a los jugadores más jóvenes. Hay muchos y tienen talento. Juntos construiremos un gran equipo lleno de energía”.
El calendario de Italia en la Liga de Naciones
Italia comenzará su participación este viernes 25 de septiembre, como local ante Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma.
El segundo compromiso llegará apenas tres días después: el lunes 28 de septiembre, cuando la Azzurra visite a Turquía.
La actividad continuará el viernes 2 de octubre, con una visita a Francia, antes del último encuentro de esta ventana internacional, nuevamente ante Turquía, el lunes 5 de octubre.