Habló de la reconstrucción de la Azzurra

Roberto Mancini vuelve a dirigir a Italia: "Será un día muy emotivo"

El entrenador iniciará este viernes su segunda etapa al frente de la Azzurra, cuando Italia reciba a Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma por la Liga de Naciones. Antes del debut, destacó el poco tiempo de preparación y pidió dejar atrás las frustraciones recientes.