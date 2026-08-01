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El "efecto Rodri"

Mercado de pases: la bomba del Real Madrid que ilusiona a la Premier League

La posible llegada de Rodri al Santiago Bernabéu obliga a Florentino Pérez a reestructurar la medular merengue. Ante el exceso de nombres en el mediocampo, Aurélien Tchouaméni quedó en el centro de la escena y un gigante del fútbol inglés ya prepara una oferta millonaria para concretar el pase del verano.

La venta millonaria con la que el Real Madrid sacudirá el mercado. Credito: REUTERS/Violeta Santos MouraLa venta millonaria con la que el Real Madrid sacudirá el mercado. Credito: REUTERS/Violeta Santos Moura
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La posible llegada de Rodri (30 años) al Santiago Bernabéu ha provocado un giro radical en los planes de la dirección deportiva del Real Madrid. La eventual incorporación del pivote español fuerza, casi de forma inevitable, una venta de altísimo impacto en la plantilla durante este periodo de transferencias.

En el centro de todas las miradas ha quedado Aurélien Tchouaméni. Según reveló el periodista Ramón Álvarez de Mon, el panorama del internacional francés (26) se ha complicado de forma drástica, ya que al momento de su última renovación la cúpula blanca no contemplaba el desembarco del futbolista del Manchester City.

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Este cambio de estrategia sitúa al exjugador del Mónaco en una posición extremadamente delicada dentro del esquema madridista. Con la necesidad de liberar masa salarial y equilibrar una zona con sobrepoblación de nombres, la junta directiva que encabeza Florentino Pérez no descarta escuchar ofertas de gran calado por el nacido en Rouen.

Un traspaso de esta magnitud no solo financiaría la llegada del nuevo mariscal de la medular, sino que representaría el costo necesario para concretar el gran movimiento del mercado europeo.

El Manchester United, al acecho en río revuelto

La incertidumbre generada en la capital española no ha pasado desapercibida en Inglaterra. El Manchester United permanece sumamente atento a la situación y monitoriza cada detalle con vistas a lanzar una ofensiva inmediata.

Soccer Football - Real Madrid Presidential Election - Eurobuilding Hotel, Madrid, Spain - June 8, 2026 Florentino Perez celebrates after he is re-elected as Real Madrid president. REUTERS/Ana BeltranLa venta millonaria con la que el Real Madrid sacudirá el mercado. Credito: REUTERS/Violeta Santos Moura

Los Red Devils, necesitados de un volante central de jerarquía internacional para sostener su proyecto deportivo, ven en esta coyuntura una oportunidad inmejorable. Con el libro de pases entrando en su fase decisiva, la inminente salida de Tchouaméni promete convertirse en el catalizador de un terremoto financiero y deportivo que retumbará en todo el continente.

Las estadísticas de Tchouaméni con la camiseta "Merengue"

Desde su arribo a la Casa Blanca, el mediocampista galo ha sido una pieza fundamental para sostener el equilibrio del equipo:

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195 partidos disputados: Números que reflejan la enorme confianza que el cuerpo técnico depositó en sus cualidades para dar solidez defensiva, actuando tanto de pivote como de marcador central de emergencia.

Aporte en ataque: A pesar de su perfil defensivo, registró 7 goles y 8 asistencias, destacándose por su remate de media distancia y su gran juego aéreo.

Soccer Football - Friendly - Real Madrid v AD Alcorcon - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - July 24, 2026 Real Madrid coach Jose Mourinho during the match REUTERS/Alejandro Martinez Velez TPX IMAGES OF THE DAYLa venta millonaria con la que el Real Madrid sacudirá el mercado. Credito: REUTERS/Violeta Santos Moura

8 títulos cosechados: Su paso por Chamartín está repleto de conquistas colectivas, destacándose la UEFA Champions League, LaLiga de España, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España.

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