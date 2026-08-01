El "efecto Rodri"

Mercado de pases: la bomba del Real Madrid que ilusiona a la Premier League

La posible llegada de Rodri al Santiago Bernabéu obliga a Florentino Pérez a reestructurar la medular merengue. Ante el exceso de nombres en el mediocampo, Aurélien Tchouaméni quedó en el centro de la escena y un gigante del fútbol inglés ya prepara una oferta millonaria para concretar el pase del verano.