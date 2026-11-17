Romario volvió a cuestionar a Carlo Ancelotti y reiteró su pedido de que deje la conducción de la selección brasileña. El exdelantero publicó un mensaje en Instagram después de que el entrenador respondiera a sus críticas por la derrota ante Japón por 3-2 en un amistoso.
Romario volvió a pedir la salida de Ancelotti: “No has aportado nada nuevo”
El campeón mundial de 1994 respondió en redes a los dichos del entrenador italiano y reclamó su despido. La polémica comenzó tras la derrota ante Japón.
“Quiero decirle a Ancelotti lo siguiente: hablo mucho porque, cuando se trata de la Selección, tengo la talla, el peso y el poder de hablar. No hablo para ganar seguidores, no hablo para que le guste a la gente. Hablo lo que pienso. ¡Me importa mucho la Selección!”, escribió el campeón del mundo en Estados Unidos 1994.
La publicación fue difundida horas antes de la goleada de Brasil por 7-0 ante Singapur este martes. Romario acompañó sus palabras con una fotografía en la que sostiene la Copa del Mundo durante su etapa como futbolista.
El reclamo a la dirigencia
El exatacante distinguió los antecedentes del italiano en clubes de su desempeño al frente del seleccionado. “Tú, Ancelotti, sigues con mi respeto por lo que hiciste en los clubes por los que pasaste”, expresó antes de insistir con su salida.
“No has aportado nada nuevo a nuestro fútbol. Lo voy a repetir: ¡Pide que te saquen! Encontraremos a otro entrenador que hará un mejor trabajo que tú”, sostuvo. El mensaje también incluyó un cuestionamiento a las autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol.
“Y te lo digo a la cara, sin mensajes encubiertos, incluso al presidente de la CBF, a quien ya le pasó la hora de despedirte”, agregó. La publicación superó los 50 mil “me gusta” en Instagram.
Qué había respondido el entrenador
Ancelotti se había referido a los primeros cuestionamientos de Romario durante la conferencia de prensa previa al encuentro con Singapur. “Es libertad de expresión y, en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión”, señaló.
“Romario dio la suya, y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o tonterías. Lo cierto es que Romario habla mucho, y está en su derecho”, añadió el técnico de 67 años al ser consultado por el pedido de despido del exfutbolista.
El entrenador también reconoció la necesidad de mejorar: “Tengo que hacer más y lo haré. Me gusta estar aquí, me gusta estar en la selección nacional y tengo que mejorar. Tengo que hacer más para que la selección vuelva a ser competitiva. Hace mucho tiempo que no somos competitivos”.
La derrota que abrió la polémica
El cruce comenzó después del amistoso perdido ante Japón. “¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate”, había escrito Romario, quien reclamó a la conducción de la CBF que tuviera “la valentía de tomar una decisión”.
Su planteo también incluyó una advertencia sobre el Mundial de 2030: “No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya nos hemos avergonzado demasiado y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura”.
Tras la publicación del nuevo mensaje, Brasil venció a Singapur por 7-0. Vinicius Júnior convirtió tres goles en ese amistoso del equipo dirigido por Ancelotti.