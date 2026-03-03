Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita tras la escalada de ataques

El delantero portugués Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita junto a su familia en un avión privado con destino a Madrid, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras bombardeos iraníes contra la Embajada de Estados Unidos.
El futbolista reside en Riad desde enero de 2023, cuando firmó contrato con Al-Nassr. Sin embargo, el reciente ataque con drones contra el edificio diplomático, situado en una zona cercana a su residencia, aceleró la decisión de trasladarse a España.
Plataformas de seguimiento aéreo detectaron que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de viaje. El recorrido incluyó el sobrevuelo de Egipto y el mar Mediterráneo antes de arribar a territorio español.
Si bien no hubo confirmación oficial sobre la identidad de los pasajeros, el vuelo fue vinculado al entorno del capitán de la selección de Portugal. La aeronave señalada sería un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7.
En 2024, el delantero sumó además un Global Express 6500, valuado en 61 millones de libras, luego de desprenderse del Gulfstream G200 adquirido en 2015. El modelo posee autonomía intercontinental, capacidad para entre 15 y 19 pasajeros según la configuración, dormitorio con cama doble y área de ducha independiente.
En paralelo, Ronaldo atraviesa una lesión muscular sufrida en un encuentro ante Al-Fahya. A raíz de la situación regional, la Confederación Asiática de Fútbol confirmó la reprogramación de partidos correspondientes a la AFC Champions League Elite y otras competencias en la zona occidental, incluido el compromiso que debía disputar su equipo.
El escenario internacional también abrió interrogantes en torno a la presencia de Irán en el Mundial 2026. El reglamento establece que, ante una eventual baja o exclusión, el Consejo de FIFA determinará el reemplazo respetando los cupos continentales.
En caso de producirse una modificación, el seleccionado sustituto ocuparía un lugar en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con debut previsto para el 15 de junio.