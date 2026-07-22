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Central vuelve al ruedo ante Belgrano con pocas caras nuevas y con un ojo en la Libertadores

El equipo de Jorge Almirón abre el Torneo Clausura este jueves en Córdoba frente al último campeón. Hasta aquí se sumaron tres jugadores y se destaca el regreso del volante Franco Cervi. El 13 y el 20 de agosto serán los choques con Corinthians por los octavos de la Copa