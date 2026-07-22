Se apagan las luces del Mundial y se vuelven a encender las del fútbol nuestro de cada semana. Y será Rosario Central uno de los equipos encargados de levantar el telón del Torneo Clausura, este jueves a las 19.30 en Córdoba, ante el vigente campeón Belgrano.
Central vuelve al ruedo ante Belgrano con pocas caras nuevas y con un ojo en la Libertadores
El equipo de Jorge Almirón abre el Torneo Clausura este jueves en Córdoba frente al último campeón. Hasta aquí se sumaron tres jugadores y se destaca el regreso del volante Franco Cervi. El 13 y el 20 de agosto serán los choques con Corinthians por los octavos de la Copa
Con tres caras nuevas hasta el momento, con varias bajas y mirando de reojo los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores que se le vienen ante Corinthians, el “Canalla” pone en marcha sus ilusiones en la segunda mitad de la temporada 2026.
Central, como todos los clubes del fútbol argentino, tuvo un largo receso para recuperarse del exigente primer semestre del año y para preparar todo lo que vendrá de aquí en más.
El conjunto rosarino tiene un triple desafío: la Copa Libertadores, como principal objetivo, el Torneo Clausura y la Supercopa Internacional que debe disputar ante Estudiantes de La Plata, todavía sin confirmación oficial.
Los que llegaron
En el rubro de los refuerzos, la mejor noticia para los “canallas” llegó sobre el cierre del mercado de pases, cuando el club confirmó el regreso de Franco Cervi, el talentoso volante que retorna a la institución que lo vio nacer después de muchos años de carrera en Europa, primero en Benfica de Portugal -consiguió 5 títulos- y luego en el Celta de Vigo, de la Liga Española. Tiene 32 años.
Además de Cervi, Central incorporó a otros dos jugadores, que son el defensor paraguayo Sebastián Zaracho -27 años, proveniente de Guaraní- y el delantero argentino Tomás Badaloni -26 años, de Necaxa de México, con pasado en Godoy Cruz y en Tigre-. Además, se produjo el regreso del arquero Axel Werner, que se había ido a préstamo a Aldosivi para buscar continuidad.
La lista de las bajas es un poco más extensa y tiene nombres muy pesados.
Se fueron el defensor Carlos Quintana -una salida conflictiva y con fuertes acusaciones del presidente Gonzalo Belloso-, el delantero Alejo Véliz -fue vendido al Bahía de Brasil-, el histórico arquero Jorge “Fatura” Broun -acordó su pase a Universidad de Concepción de Chile-, y el polifuncional Enzo Giménez -adquirido por el Querétaro de México-.
Si bien el libro de pases ya cerró esta semana, los clubes que vendan o cedan a préstamo un jugador al exterior después del cierre del mercado recibirán un cupo adicional para incorporar un reemplazante.
Ese beneficio estará vigente hasta el 2 de septiembre a las 18, y se otorgará un cupo por cada transferencia internacional que se concrete luego del cierre oficial. La dirigencia de Central dejó trascender que no le baja la persiana al mercado y aspira a sumar otros refuerzos, especialmente un volante por derecha y un extremo.
Con el refuerzo de un jugador de jerarquía y experiencia como Franco Cervi más el regreso del colombiano Jaminton Campaz luego de su participación en el Mundial con la selección colombiana, el técnico Jorge Almirón pretende rodear a Ángel Di María, su máxima estrella, en la parte ofensiva del equipo. Con la partida de Véliz, Enzo Copetti comenzará siendo el nueve titular.
Las otras opciones son el experimentado Marco Ruben, que realizó una buena pretemporada, y el recién llegado Badaloni.
De todos modos, Cervi y Campaz todavía tienen que ponerse a punto y es poco probable que formen parte del equipo este jueves en el debut ante Belgrano. Un probable equipo de Central sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.
La agenda "Canalla"
Tras el estreno de este jueves contra Belgrano en Córdoba, en la segunda fecha del campeonato Central será local ante Racing, el martes 28 de julio a las 21.15. Luego, en la tercera jornada del Clausura, visitará a River en el Monumental, el domingo 2 de agosto a las 19.15.
Además del torneo local que ya comienza, Central jugará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil. El partido de ida se disputará en el “Gigante” de Arroyito el jueves 13 de agosto, y la vuelta se jugará en San Pablo el jueves 20 de agosto.
En tanto, el conjunto “auriazul” tiene pendiente disputar la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata -campeón del Trofeo de Campeones-, aunque por ahora no se fijó ni fecha ni sede para ese enfrentamiento. Vale recordar que Central ya fue eliminado de la Copa Argentina, precisamente por el “Pincha” en el último partido oficial antes del receso por el Mundial.