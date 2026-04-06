Rosario Central ya saboreó el trabajado triunfo del sábado por la noche ante Atlético Tucumán, que le permitió escalar a las principales posiciones del Grupo “B” del Torneo Apertura. Con esa tranquilidad, ahora el plantel rosarino encara de lleno su preparación para el debut en la Copa Libertadores de América, que es el máximo objetivo de la institución para esta temporada 2026.
Central ya se puso en modo Copa Libertadores: ¿llega Di María?
Este jueves el “Canalla” debuta en el máximo torneo continental, de local ante Independiente del Valle de Ecuador. La gran incógnita pasa por la condición física de “Fideo”, la gran estrella que tiene el conjunto rosarino
En esa planificación, hay una pregunta que se impone y que desvela a todos los hinchas “canallas”: ¿podrá jugar Ángel Di María el jueves ante Independiente del Valle de Ecuador? En Arroyito todos prenden velas para que el capitán y máxima figura del equipo pueda estar desde el arranque.
Di María arrastra una lesión muscular desde el partido previo al clásico rosarino. Por la importancia de aquel duelo ante Newell’s, por la octava jornada del campeonato local, “Fideo” decidió arriesgar y el problema físico se agravó.
Desde el clásico
En el derby que Central ganó por 2 a 0 de visitante, Angelito convirtió el primer gol con un zurdazo cruzado y rastrero, después de capturar una pelota que le bajaron de cabeza en el área, y luego declaró: “Definí así porque sinceramente no podía levantar la pierna, me dolía mucho, pero no quería perderme este partido”.
En las fechas siguientes, Di María fue preservado. Pero el técnico Jorge Almirón volvió a recurrir a su figura estelar cuando “las papas quemaban” ante Banfield, en la fecha 11 del Apertura. “Fideo” saltó a la cancha desde el banco en el segundo tiempo, cuando el “Taladro” sorprendía y ganaba por 1 a 0. Con su conducción y su formidable pegada, primero forzó el empate y luego le puso un centro de novela a su compinche Jaminton Campaz para dar vuelta el resultado.
El capitán “canalla” viajó a Mendoza y fue al banco en la derrota frente a Independiente Rivadavia, pero no jugó ni un minuto. Almirón entendió que la remontada venía muy complicada en el segundo tiempo, cuando su equipo caía por 2 a 0, y decidió preservar a su gran figura.
Muchos suponían que Angelito reaparecería entre los concentrados para el choque del sábado pasado frente al “Decano” tucumano, para sumar algunos minutos antes del estreno en la Libertadores, pero finalmente Di María observó la victoria de sus compañeros desde uno de los palcos del “Gigante” de Arroyito.
Ausencias
Esa ausencia encendió algunas alarmas en el público “auriazul”, que espera con ansiedad el duelo copero con los ecuatorianos.
Frente a esa inquietud del pueblo “canalla” por la recuperación de Di María, el técnico Jorge Almirón respondió la pregunta que se caía de madura en la conferencia de prensa: “Ángel es importante para el equipo, cambia la dinámica cuando está. Vamos a trabajar para que pueda estar el jueves”, resumió el DT.
Todo indica que, de no mediar imprevistos, “Fideo” será de la partida en el debut ante Independiente del Valle, que es el cabeza de serie del Grupo “H” de la Copa Libertadores y por ende el rival más fuerte.
Después, Almirón brindó un panorama general de los jugadores que están en recuperación de diferentes problemas físicos, de cara al choque del jueves en el “Gigante” de Arroyito: “(Gastón) Ávila está bien. (Ignacio) Ovando no tiene una lesión grave, mañana lo vamos a probar para ver si puede llegar al partido.
Ángel (Di María) va a estar bien. Julián (Fernández) también va a entrenar. Hay que ir de a poco incrementando el volumen del trabajo. Creo que van a llegar bien salvo (Facundo) Mallo que necesita más días”, detalló con optimismo.
Despejó dudas
Además, Almirón despejó las dudas en el arco y confirmó que, más allá de la buena actuación de Jorge Broun ante Atlético Tucumán, Ledesma será el arquero el jueves en el debut copero: “Tomé la decisión de que jugara Fatura y lo hizo bien. El jueves va a atajar Jeremías”, sentenció.
De a poco, va quedando todo listo para el gran estreno de Central en la máxima competencia del continente. Y más allá de Di María, que todo indica que podrá jugar desde el inicio, los dos goles de Alejo Véliz y las muy buenas actuaciones de Jaminton Campaz y Franco Ibarra el sábado ante los tucumanos, dejaron muy tranquilo a Almirón para el alto desafío que se viene.