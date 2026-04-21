Con otra demostración del ADN de la región aplicado al mejor rugby profesional del continente el elenco de Nicolás Galatro consiguió un resonante éxito. Formaciones sólidas y diferencia por las puntas.
Capibaras se quedó con el premio grande en Montevideo: goleada y bonus
El equipo del Litoral se impuso 38 a 32 frente al vigente campeón Peñarol en el Estadio Charrúa. Con la victoria Capibaras llegó al tercer puesto con 26 puntos, cuatro más que Selknam. En la próxima se viene la visita a Cobras el próximo domingo.
Los forwards hicieron el gasto y los backs facturaron. Franco Rossetto fue el gran destacado con tres tries, todos en el primer tiempo, dos asistidos por el también entrerriano Cirpriani y el otro por Sugasti. La faena del primer tiempo se completó con una gran levantada del capitán Bernstein después del empuje del scrum.
En el segundo tiempo fue momento de los tries de la pareja de centros. Primero fue Bautista Estellés para empezar a bajarle la persiana al partido. Sobre el cierre Gino Dicapua lideró una gran contra firmada por Bruno Heit.
Para el final quedó la anécdota del debut del jugador más joven de la breve historia de la franquicia: Santiago "Toto" Vítola con 18 años, 11 meses y 7 días.
Capibaras ratificó su lugar entre los mejores cuatro de la competencia. Aprovechó la derrota de Tarucas en Chile y quedó en el tercer lugar del Súper Rugby Américas. El desafío ahora marca a San Pablo como destino y Cobras como rival. Será la escala previa a recibir al puntero Pampas el 1 de mayo en el Hipódromo de Rosario.