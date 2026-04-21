Super Rugby Américas

Capibaras se quedó con el premio grande en Montevideo: goleada y bonus

El equipo del Litoral se impuso 38 a 32 frente al vigente campeón Peñarol en el Estadio Charrúa. Con la victoria Capibaras llegó al tercer puesto con 26 puntos, cuatro más que Selknam. En la próxima se viene la visita a Cobras el próximo domingo.