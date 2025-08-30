CRAR de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza jugarán la gran final de la Copa Santa Fe de Rugby
En dos choques de semifinales ajustados y que se resolvieron sobre el final, los equipos que militan en la segunda división del TRL impusieron condiciones y se clasificaron para el partido por el título de la Unión Santafesina. La definición se disputará el próximo sábado 20 de septiembre. En reserva, Santa Fe Rugby y San Carlos RC jugarán por el campeonato.
En la tarde de este último sábado de agosto se disputaron los cruces de semifinales de la Copa Santa Fe de Rugby masculino, tanto en primera división como en las reservas. Con los resultados que se registraron en 4 choques atrapantes quedó definido que el CRAR de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza irán por la gloria en el certamen principal tras eliminar al CRAI y a Santa Fe Rugby en sus propios reductos. Precisamente el SFRC y San Carlos Rugby que dio la sorpresa animarán la final dentro de 3 fines de semana en sede a confirmar. Vale recordar que en este 2025 la Copa Santa Fe de rugby consagra un campeón en la USR y otro en la rosarina.
Respecto de lo ocurrido en los cruces de Primera División, tanto los de la perla del oeste como los de la primera colonia agrícola recibían a los dos máximos exponentes del deporte de la ovalada en la capital provincial con la chance de ratificar la buena imagen que habían dejado en la fase inicial ganando sus respectivos grupos y quedándose con la ventaja de la localía en la semifinal. En la ciudad de Rafaela, el verde y blanco y el CRAI dieron vida a un partido de alto goleo y situaciones cambiantes en donde la experiencia de CRAR se impuso a la juventud de la reserva gitana (el equipo principal jugó en Mendoza por el Torneo del Interior) para terminar celebrando el 38 a 27 final y el pasaje a la gran final.
Algo parecido sucedió en Esperanza, donde Alma Juniors tuvo que trabajar durante los 80 minutos para poder superar al segundo equipo de Santa Fe Rugby (el principal jugó en Córdoba por el TDI). El 25 a 17 definitivo le permite al equipo albinegro volver a disputar el partido final, con el objetivo de volver a coronarse en una Copa Santa Fe que lo tiene como vigente campeón. El encuentro cumbre tendrá lugar el 20 de septiembre próximo, con sede a definir.
Divisional de reserva
Las semifinales se disputaron en Sauce Viejo y en San Carlos Centro, también con predominio de los locales. En el predio de Santa Fe Rugby, el tricolor fue contundente y con su tercer equipo no tuvo inconvenientes en golear y eliminar a Alma Juniors con marcador final de 53 a 27. Por su parte y también en su propio reducto, el San Carlos Rugby Club dio la nota al derrotar y dejar sin final a la tercera formación de CRAI, a la cual venció por 30 a 14. De este modo, el SFRC y los sancarlinos se verán las caras dentro de 3 semanas para determinar al campeón de esta Copa Santa Fe en reserva.
