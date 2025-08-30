Eliminados CRAI y Santa Fe RC

CRAR de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza jugarán la gran final de la Copa Santa Fe de Rugby

En dos choques de semifinales ajustados y que se resolvieron sobre el final, los equipos que militan en la segunda división del TRL impusieron condiciones y se clasificaron para el partido por el título de la Unión Santafesina. La definición se disputará el próximo sábado 20 de septiembre. En reserva, Santa Fe Rugby y San Carlos RC jugarán por el campeonato.