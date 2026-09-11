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Maximiliano Pullaro
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Supremacía regional

Cuatro equipos del Litoral en cuartos del final del Torneo del Interior

Duendes, Jockey de Rosario, Estudiantes de Paraná y Santa Fe Rugby Club entre los ocho mejores del país.

Estudiantes y Duendes, dos de los que lideran el TRL y que están en cuartos del TDI "A".Estudiantes y Duendes, dos de los que lideran el TRL y que están en cuartos del TDI "A".
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Este sábado, desde las 15:30 hs., se disputan los cuartos de final y los repechajes del Torneo del Interior A y la gran final del Torneo del Interior Copa B, que coronará a un nuevo campeón.

El Torneo del Interior es la competencia más federal del rugby argentino: se disputa desde 1998 y reúne a clubes de todas las Uniones del país.

Desde la temporada 2000, el certamen se organiza en dos categorías, TDI A y TDI B, y el campeón del nivel superior accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes.

Jockey de Rosario y Santa Fe Rugby Club, los otros dos litoraleños que siguen en carrera en el TDI "A". Crédito: Prensa UAR.Jockey de Rosario y Santa Fe Rugby Club, los otros dos litoraleños que siguen en carrera en el TDI "A". Crédito: Prensa UAR.

Cuartos de Final - TDI A

Tucumán Rugby vs. Duendes (Tomás Ninci)

Tala vs. SFRC (Federico Solari)

Jockey Ros. vs. CAE (Esteban Filipanics)

Jockey Cba. vs. Marista (Damián Schneider) Televisado.

Repechajes - TDI A

GER vs. Tablada (Gastón Rogé)

Urú Curé vs. Uni Cba. (Juan Zubieta)

Córdoba Ath. vs. CURNE (Joaquín Zapata)

Old Resian vs. Mendoza RC (Agustín Altabe)

TDI B – Final

Tucumán Lawn Tennis vs. Natación y Gimnasia (Ref: Federico Longobardi – Rosario)

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