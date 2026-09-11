Este sábado, desde las 15:30 hs., se disputan los cuartos de final y los repechajes del Torneo del Interior A y la gran final del Torneo del Interior Copa B, que coronará a un nuevo campeón.
Cuatro equipos del Litoral en cuartos del final del Torneo del Interior
Duendes, Jockey de Rosario, Estudiantes de Paraná y Santa Fe Rugby Club entre los ocho mejores del país.
El Torneo del Interior es la competencia más federal del rugby argentino: se disputa desde 1998 y reúne a clubes de todas las Uniones del país.
Desde la temporada 2000, el certamen se organiza en dos categorías, TDI A y TDI B, y el campeón del nivel superior accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes.
Cuartos de Final - TDI A
Tucumán Rugby vs. Duendes (Tomás Ninci)
Tala vs. SFRC (Federico Solari)
Jockey Ros. vs. CAE (Esteban Filipanics)
Jockey Cba. vs. Marista (Damián Schneider) Televisado.
Repechajes - TDI A
GER vs. Tablada (Gastón Rogé)
Urú Curé vs. Uni Cba. (Juan Zubieta)
Córdoba Ath. vs. CURNE (Joaquín Zapata)
Old Resian vs. Mendoza RC (Agustín Altabe)
TDI B – Final
Tucumán Lawn Tennis vs. Natación y Gimnasia (Ref: Federico Longobardi – Rosario)