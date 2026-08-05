El fútbol asiático atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Safwan Awae, jugador de 24 años del Yala FC, quien falleció luego de ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido de la Copa Golok en Tailandia.
Murió un futbolista de 24 años tras ser alcanzado por un rayo durante un partido en Tailandia
Safwan Awae, jugador del Yala FC, sufrió el impacto de una descarga eléctrica en medio de una tormenta y falleció horas después pese al intento de los médicos por salvarlo.
El hecho ocurrió en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat. Durante el encuentro, una tormenta eléctrica sorprendió a los equipos y una descarga impactó sobre el campo de juego, provocando que varios futbolistas cayeran al suelo.
Varios heridos
Según informaron medios locales, más de nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica.
Awae fue quien sufrió las lesiones más graves. Los médicos intentaron reanimarlo, pero el futbolista murió horas después como consecuencia del impacto.
El episodio generó conmoción en el fútbol tailandés, especialmente porque el jugador se había incorporado recientemente al Yala FC. Apenas una semana antes había sido anunciado como nuevo refuerzo del equipo.
El homenaje del Yala FC
Tras conocerse la noticia, el club expresó sus condolencias a la familia del jugador y destacó el acompañamiento realizado por dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, futbolistas y colaboradores.
Una delegación encabezada por el director del FC Yala, Nimit Phumprasert, visitó a los familiares de Safwan Awae para brindarles apoyo en medio del dolor por su pérdida.
La Federación de Fútbol de Tailandia también manifestó su pesar por lo ocurrido y acompañó a los allegados del futbolista y a toda la institución.
Awae había llegado al equipo luego de una destacada etapa en el Pattani FC, donde convirtió siete goles en 18 partidos y fue una de las figuras del ascenso del conjunto a la Thai League 2.
Otros casos similares
La muerte de Safwan Awae se suma a otros episodios similares ocurridos en los últimos años dentro del fútbol.
En febrero de 2024, el futbolista indonesio Septian Raharja murió tras ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso. En tanto, en diciembre de 2023, el brasileño Caio Henrique de Lima Gonçalves también falleció luego de un episodio similar durante un encuentro de copa.
Tras esta nueva tragedia, volvió a plantearse la importancia de suspender los partidos cuando se registran tormentas eléctricas y reforzar las medidas de seguridad en estadios abiertos.