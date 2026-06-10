Jorge Sampaoli es el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, según informó el club de manera oficial. El oriundo de Casilda llega a la institución para reemplazar a Carlos Tevez y tendrá su debut en la Primera División argentina a los 66 años.
Es oficial: Jorge Sampaoli será el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba
El ex director técnico de la selección argentina asumirá a sus 66 años, reemplazando a Carlos Tevez. Llegará esta semana para dar comienzo a la pretemporada junto al plantel superior.
El club comunicó que "Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul" y destacó su reconocida trayectoria internacional, su identidad futbolística y su capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional. La institución remarcó además que la llegada del nuevo director implica una nueva etapa con ambición por competir al máximo nivel.
El técnico arribará acompañado por Pablo Fernández, Marcos Fernández y Diogo Meschine Alves como parte del nuevo cuerpo técnico, que estará con el plantel superior el jueves para el inicio de la pretemporada de cara al segundo semestre de 2026. La contratación fue oficializada por Talleres y confirma que el entrenador reemplaza a Tevez en la dirección del primer equipo albiazul.
El nuevo entrenador comenzó su recorrido en los bancos en Alumni de su localidad natal y pasó por Argentino de Rosario en el ascenso; su único antecedente en Argentina fue como entrenador de la selección nacional entre 2017 y 2018. Ese ciclo en la selección argentina duró 13 meses y el técnico dirigió 15 partidos con un registro de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.
Trayectoria internacional y logros previos
La carrera de Sampaoli tuvo un desarrollo sostenido fuera de Argentina, donde dirigió clubes en Perú como Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal. Posteriormente el entrenador continuó su recorrido en Ecuador con Emelec y en Chile con O'Higgins y Universidad Católica, antes de hacerse cargo de la selección chilena.
Con la selección de Chile, el técnico consiguió la Copa América 2015 y también llevó al equipo a los octavos de final del Mundial 2014, instancia en la que la selección fue eliminada en los penales por Brasil. Su trayectoria internacional incluye además dos ciclos en Sevilla, pasos por Olympique Marsella y Stade Rennes en Francia y distintas etapas en Brasil con Santos, Flamengo y Atlético Mineiro.
Ese recorrido internacional es uno de los motivos que Talleres destacó al oficializar al nuevo director técnico, a la vez que lo seleccionó para liderar el proyecto futbolístico en la máxima categoría argentina.
El plantel, el cuerpo técnico y el inicio inmediato
Según el club, el cuerpo técnico encabezado por Sampaoli contará con Pablo Fernández, Marcos Fernández y Diogo Meschine Alves como colaboradores directos. El entrenador y su equipo estarán con el plantel superior el jueves para comenzar la pretemporada de cara al segundo semestre de 2026.
El arribo del nuevo director técnico implica que Talleres buscará mantener una identidad propia en la máxima categoría y competir con ambición en el ámbito nacional. El club subrayó la intención de aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de exigencia para el fútbol profesional.
La noticia del reemplazo de Carlos Tevez por Jorge Sampaoli y la confirmación oficial del contrato ofrecen al plantel y a la dirigencia un calendario inmediato: el técnico debutará en su primer trabajo en la Primera División argentina con la pretemporada ya programada y el nuevo cuerpo técnico en funciones.