Torneo Clausura

San Lorenzo remontó, le ganó a Atlético Tucumán por 2-1 y se acerca a la clasificación

Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.