San Lorenzo remontó, le ganó a Atlético Tucumán por 2-1 y se acerca a la clasificación

San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán al término del partido que disputaron este lunes por la noche, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.
San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán al término del partido que disputaron este lunes por la noche, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
El primer gol de la primera etapa llegó a los ocho minutos, por medio del defensor Marcelo Ortiz, mientras que el atacante Alexis Cuello igualó de penal en el quinto minuto de descuento y el volante Nicolás Tripichio remontó a los cuatro minutos del complemento.
Atlético Tucumán abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, cuando, luego de un tiro libre desde el costado derecho y una serie de rebotes, la pelota le quedó al defensor Marcelo Ortiz, que apareció sólo sobre el punto del penal y definió de volea.
Ocho minutos después, el delantero Alexis Cuello habilitó al atacante Facundo Gulli, que definió de primera desde la medialuna del área, aunque su zurdazo fue a las manos del arquero Matías Mansilla.
En 37 minutos, Gulli recibió desde el borde del área y metió un remate potente, que salió centralizado y a media altura, permitiendo que Mansilla lo aleje del peligro.
La visita alcanzó la igualdad a los 49 minutos, con un penal polémico por un manotazo de Mansilla sobre el pecho de Cuello. El mencionado delantero se hizo cargo del penal y abrió el pie derecho para el 1-1.
El “Ciclón” lo dio vuelta en la primera llegada del complemento, a los cuatro minutos, con un córner al primer palo que fue prolongado por el mediocampista Nicolás Tripichio y se metió por el poste contrario.
A los 28 minutos, una mala salida del arquero Orlando Gill permitió un cabezazo del delantero Franco Nicola, que salió sin potencia y fue despejado, sobre la línea, por el defensor Jhohan Romaña.
Cuando iban 35 minutos, delantero Alexis Cuello quedó mano a mano por el costado derecho y quiso definir por encima del achique de Mansilla, que detuvo el peligro con el pecho.
En 37 minutos, un centro desde la derecha le llegó al delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, que apareció entre los centrales y cabeceó, a las manos del arquero Orlando Gill.
El “Decano” alcanzaba el empate en el tercer minuto de descuento, con un remate en el área chica de Ruiz Rodríguez, aunque el tanto fue invalidado por fuera de juego del atacante de 25 años.
Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.
En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude deberán recibir a Riestra, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y hora a definir.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Bruno Amiconi.
VAR: Sebastián Martínez Beligoy.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz Nicolás Lamendola; Leandro Díaz, Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Fabricio López, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Goles en el primer tiempo: 8m. Marcelo Ortiz (AT); 50m. Alexis Cuello, de penal (SL).
Gol en el segundo tiempo: 4m. Nicolás Tripichio (SL).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Diego Herazo por Fabricio López (SL); 18m. Miguel Brizuela por Ignacio Galván (AT), Ramiro Ruiz Rodríguez por Carlos Auzqui (AT) y Franco Nicola por Nicolás Lamendola (AT), 26m. Kevin López por Kevin Ortiz (AT); 31m. Daniel Herrera por Ezequiel Cerutti (SL) y Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL), 35m. Agustín Ladstatter por Facundo Gulli (SL); 41m. Lisandro Cabrera por Adrián Sánchez (AT) y 49m. Branco Salinardi por Alexis Cuello (AT).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.