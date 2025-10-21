Torneo Clausura

Con polémica, Tigre rescató un punto ante Barracas Central

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron en la sexta posición de su grupo con 18 puntos, pero con un duelo menos por el encuentro pendiente ante Boca. En tanto, Barracas Central se pondrá al día con el calendario el próximo lunes cuando reciba al Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 16.