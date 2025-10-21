Con polémica, Tigre rescató un punto ante Barracas Central

Tigre igualó este lunes ante Barracas Central por 2-2 en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.
Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron en la sexta posición de su grupo con 18 puntos, pero con un duelo menos por el encuentro pendiente ante Boca. En tanto, Barracas Central se pondrá al día con el calendario el próximo lunes cuando reciba al Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 16.
Tigre igualó este lunes ante Barracas Central por 2-2 en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.
Los goles para el Guapo los convirtieron Jhonatan Candia, a los 27 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Morales, a los 39’ del complemento, mientras que para los locales anotaron Ignacio Russo, a los 38’, y Sebastián Medina, a los 48’, ambos en el segundo periodo.
Por su parte, Elías Cabrera se fue expulsado a los 35 minutos de la etapa inicial y dejó al Matador con diez jugadores durante gran parte del cotejo.
A los 18 minutos de la primera mitad ocurrió la primera polémica del encuentro luego de que el árbitro Jorge Baliño decidiera no sancionar penal a favor de Tigre luego de una supuesta sujeción de Kevin Jappert contra Ignacio Russo.
Más adelante, la visita logró abrir el marcador por medio de Candia, quien remató de cabeza un centro desde el tiro de esquina por parte de Iván Tapia y venció al guardameta rival, Felipe Zenobio.
A los 35’, los locales sufrieron otro revés luego de la expulsión de Elías Cabrera, a instancias de VAR, por una fuerte entrada sobre el propio volante de 26 años del Guapo. De esta manera, el Matador debió disputar gran parte de la partida con un futbolista menos y se fue al descanso con desventaja en el resultado.
No obstante, a los 38 minutos de la segunda parte, Ignacio Russo se anticipó a la defensa rival para empujar el balón al fondo de la red, tras un córner de Diego Sosa, e igualar el duelo para el conjunto de Dabove.
Sin embargo, Gonzalo Morales volvió a adelantar a Barracas en la siguiente acción de juego con una sutil definición ante la salida del guardavallas de Tigre.
Cuando parecía que el elenco de Rubén Darío Insúa se llevaría los tres puntos, Sebastián Medina se estiró para conectar un envío al área de Joaquín Laso y volver a poner las tablas en el marcador con menos de 5 minutos en el reloj.
Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron en la sexta posición de su grupo con 18 puntos, mismos que el Matador, Belgrano y Racing, pero con un duelo menos por el encuentro pendiente ante Boca tras la postergación del mismo por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
En tanto, Barracas Central se pondrá al día con el calendario el próximo lunes cuando reciba al Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 16.
Por otro lado, los comandados por Diego Dabove rescataron un punto de gran valor en la pelea por los puestos de playoffs del campeonato local. Ahora, deberán visitar a Belgrano de Córdoba el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: Hector Paletta.
Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso; Federico Álvarez, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Guillermo Soto; Elías Cabrera, Ignacio Russo, Braian Martínez. DT: Diego Dabove.
Barracas: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Gol en el primer tiempo: 27m Jhonatan Candia (B).
Goles en el segundo tiempo: 38m Ignacio Russo (T); 39m Gonzalo Morales (B); 48m Sebastián Medina (T).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Sebastián Medina por Ramón Arias (T); 10m Ignacio Tapia por Facundo Bruera (B); 20m Siro Rosane por Iván Tapia (B); 26m Alfio Oviedo por Braian Martinez (T); 26m Diego Sosa por Federico Alvarez (T); 39m Gonzalo Morales por Dardo Miloc (B); 45m Bruno Leyes por Ignacio Russo (T).
Incidencias en el segundo tiempo: 35m Elías Cabrera expulsado (T).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.