Por el caso Moretti: San Lorenzo quedó acéfalo y deberá llamar a elecciones anticipadas

La renuncia del vicepresidente segundo Andrés Terzano y su bloque precipitó la salida de Marcelo Moretti. El club deberá convocar a una asamblea extraordinaria para definir autoridades transitorias hasta los comicios.

Marcelo Moretti, el causante de la crisis en San Lorenzo. Foto: Gentileza
 19:53
Por: 

San Lorenzo atraviesa horas de máxima tensión institucional. La dimisión del bloque encabezado por Andrés Terzano, vicepresidente segundo, dejó al club en estado de acefalía y forzó el adelantamiento de las elecciones.

Renuncia en bloque y vacío de poder

Junto a Terzano, también renunciaron Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet. Con esta decisión, quedó sellada la salida de Marcelo Moretti como presidente y se desató un escenario de transición política en Boedo.

Asamblea y posible fecha de elecciones

El secretario Alejandro Tamer será el encargado de convocar a una Asamblea extraordinaria. Allí se decidirá si se conforma un gobierno de transición o si se llama directamente a elecciones anticipadas, que podrían celebrarse entre diciembre y marzo.

La crisis dirigencial se suma a un contexto deportivo complicado, con un equipo que pelea por clasificar a copas y necesita calma institucional para planificar el próximo año.

