San Lorenzo le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y volvió al triunfo en el Torneo Apertura

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

San Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzoSan Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzo
Por: 

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe.

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

No bien inició el partido, Matías De Rittis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco cordobés, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1 a 0 a los 30 segundos del partido.

San Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzoSan Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzo

San Lorenzo mantuvo la regularidad y se adueñó de la pelota para trasladar su juego al campo de la visita, que le cedió muchos espacios y tiempo para trasladar el ataque hacia el arco defendido por Agustín Lastra.

Segundo tiempo

Para la segunda etapa, Estudiantes mantuvo el juego dominante que consiguio en el final del primer tiempo, gracias a la relajación de San Lorenzo por el 1 a 0, y lo tuvo en un arco al "Ciclón", con mucho peso en el área y con más chances de empatar que del local por aumentar el marcador.

San Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzoSan Lorenzo vs Estudiantes. Foto: @SanLorenzo

A falta de cinco minutos para el final, Cuello batalló contra la defensa de Estudiantes para ganar la pelota en ataque y tras un intenso empuje y un toque suave al arquero Lastraa, el delantero puso el 2 a 0 a los 40 minutos del complemento.

Síntesis

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Diego Ceballos.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Goles en el primer tiempo: 1m Luciano Vietto (SL).

Goles en el segundo tiempo: 40m Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Reali por G. Rodríguez (SL); Mauro Valiente por Rosane (E); Nicoláas Talpone por Garnerone (E); Tobías Leiva por Olmos (E); 17m Mateo Bajamich por Ferreira (E); 19m Ignacio Perruzzi por Abrego (SL); Cerutti por Vietto (SL); 26m Facundo Gulli por Ladstatter (SL); 33m Ramón Ábila por Leiva (E); 50m Juan Rattalino por Tripichio (SL).

