Liga Profesional

San Lorenzo le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y volvió al triunfo en el Torneo Apertura

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.