San Lorenzo y Huracán empataron sin goles el clásico en el Nuevo Gasómetro

Fue 0 a 0 por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Ajustado y poco vistoso empate. Crédito: Prensa Huracán
 20:19

San Lorenzo y Huracán empataron el clásico este sábado por la tarde 0 a 0 en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

Desde el minuto 26 del primer tiempo, el local jugó con uno más por la expulsión de Luciano Giménez en la visita por un codazo a Ignacio Perruzzi.

A los 8 minutos del complemento, el árbitro Nicolás Ramírez dio marcha atrás en la decisión de un penal para San Lorenzo por un fuera de juego previo por parte de Cerutti.

Con este resultado, el Cuervo quedó en la 2° posición de la zona B con 12 puntos en zona de clasificación a los playoffs.

Por el lado del Globo, el resultado los deja en la 3° colocación de la zona A con 11 unidades en zona de clasificación a los playoffs.

San Lorenzo
Huracán

