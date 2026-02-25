Liga Profesional

San Lorenzo empató sobre la hora ante Instituto por el Torneo Apertura 2026

Fue por 1 a 1, con goles de Diego Sosa y Luciano Vietto. La igualdad deja al “Ciclón” en el cuarto puesto de la zona A con 11 puntos, mientras que el equipo cordobés acumula tres partidos sin caídas desde la llegada del DT Diego Flores y ocupa la undécima posición, con ocho unidades.