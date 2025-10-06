Por orden de la Justicia

Marcelo Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo

La Cámara Civil hizo lugar a la cautelar presentada por Marcelo Moretti y consideró que la acefalía del club fue “irregular”. El dirigente deberá reasumir la presidencia y convocar a la Comisión Directiva en 15 días, bajo supervisión de la IGJ.