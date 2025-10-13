Incidentes en San Lorenzo: hinchas autoconvocados apedrearon a Marcelo Moretti en la sede

El clima en San Lorenzo volvió a encenderse este lunes cuando Marcelo Moretti se presentó en la sede de Avenida La Plata con la intención de retomar sus funciones como presidente. Lo que parecía una jornada administrativa terminó en tensión, gritos y enfrentamientos con hinchas autoconvocados que lo esperaban en la puerta.
Según informaron en TyC Sports, el dirigente se encontraba reunido con empleados del club “para ponerse al día” con temas de gestión, cuando su presencia fue detectada por socios y periodistas partidarios. En cuestión de minutos, un grupo de entre 60 y 70 fanáticos comenzó a concentrarse frente al edificio.
Huevos, cánticos y tensión en Avenida La Plata
“Moretti, corrupto”, se escuchó en los cánticos mientras los hinchas intentaban ingresar por la fuerza. Algunos arrojaron huevos y objetos hacia la puerta principal. La Policía intervino rápidamente para contener a los manifestantes y evitar daños mayores en el ingreso a la sede.
El enojo de los simpatizantes tiene un punto claro: la denuncia por corrupción que involucra a Moretti, quien fue grabado presuntamente recibiendo coimas en el marco del fichaje de un juvenil. El escándalo lo obligó a tomarse una licencia y provocó una crisis institucional que derivó en renuncias masivas dentro de la comisión directiva.
Una cautelar que reavivó la interna
Semanas atrás, la Cámara Civil dictó una medida cautelar a favor del dirigente, al considerar “irregular” la acefalía declarada por el club. El fallo ordenó retrotraer el proceso y suspender la convocatoria a Asamblea Extraordinaria hasta que la comisión se reúna “de manera legítima y conforme al Estatuto”.
El fallo le permitió a Moretti volver al cargo, pero su intento de retomar el control se topó con el rechazo popular. Cerca del anochecer, y ante el agravamiento de los incidentes, debió retirarse custodiado por efectivos policiales, en medio de insultos y una fuerte custodia en el perímetro del estadio.
