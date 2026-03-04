Torneo Apertura 2026

Sarmiento le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se aleja del descenso

Con el triunfo, el “Verde” subió al undécimo puesto de la zona B con nueve puntos, además de marcar una ventaja de siete unidades frente a Newell’s en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Iván Delfino es anteúltimo en el grupo con cuatro unidades y colista en la tabla de promedios, en el único puesto de descenso por esta vía.