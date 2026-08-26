La Selección Argentina de básquet comenzará este jueves la cuarta ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El primer rival será Puerto Rico, desde las 19.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.
Selección Argentina de básquet: horarios, rivales y cómo llega a la cuarta ventana
El equipo de Pablo Prigioni recibirá este jueves a Puerto Rico en Mar del Plata y luego visitará a Canadá por el inicio de la segunda ronda clasificatoria.
Luego del encuentro, el plantel regresará a Buenos Aires y viajará rumbo a Québec. Allí enfrentará a Canadá el lunes 31 de agosto, desde las 20.10 de nuestro país, en el Videotron Centre.
Dónde ver los partidos
Los dos compromisos podrán observarse por TyC Sports y DSports en Argentina. También estarán disponibles mediante TyC Sports Play y las plataformas de los respectivos cableoperadores.
Para el resto del mundo, la transmisión oficial estará disponible en CourtSide 1891, a través de DAZN. Las entradas para el duelo ante Puerto Rico se venden en Básquet ID.
La situación de Argentina
El equipo de Pablo Prigioni inició la segunda ronda en el tercer lugar del Grupo F, con cinco victorias y una derrota. Tiene el mismo registro que Uruguay, mientras que Canadá lidera con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones.
A diferencia de lo señalado en algunas publicaciones, Argentina no arrastró la mitad de los puntos. Todos los resultados de la primera fase se trasladaron a esta instancia, como establece el sistema oficial de clasificación de FIBA.
La tabla comenzó con Canadá al frente, con marca de 6-0. Uruguay y Argentina aparecen detrás con 5-1, mientras que Puerto Rico, Bahamas y Panamá registran dos victorias y cuatro derrotas.
Cómo se clasifica al Mundial
Los seis seleccionados disputarán otros seis encuentros, repartidos entre las ventanas de agosto y noviembre de 2026 y febrero de 2027. Argentina jugará como local y visitante ante Puerto Rico, Canadá y Bahamas.
Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad: también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. América dispone de siete plazas para Qatar.
Los próximos partidos
- Jueves 27 de agosto, 19.10: Argentina vs. Puerto Rico, en Mar del Plata.
- Lunes 31 de agosto, 20.10: Canadá vs. Argentina, en Québec.
- Jueves 26 de noviembre: Argentina vs. Bahamas, en Mar del Plata.
- Domingo 29 de noviembre: Argentina vs. Canadá, en Mar del Plata.
- Febrero de 2027: Puerto Rico vs. Argentina.
- Febrero de 2027: Bahamas vs. Argentina.
Los horarios de la última ventana todavía deberán ser confirmados. El calendario completo contempla seis partidos contra los equipos provenientes del otro grupo de la primera fase. FIBA confirmó las sedes y horarios de agosto.
El plantel de Prigioni
El entrenador trabaja con Facundo Campazzo, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Laprovíttola, Gabriel Deck, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Leandro Bolmaro, José Vildoza, Alex Negrete, Leonardo Lema, Juan Pablo Vaulet, Francisco Cáffaro, Gonzalo Bressan y Carlos Rivero.
La nómina tiene 14 integrantes, por lo que Prigioni deberá definir los 12 que ingresarán en la planilla. Argentina llega a esta etapa después de cerrar la primera ronda con cinco triunfos y una derrota.