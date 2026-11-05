La Selección argentina no tendrá un futbolista con la camiseta número 10 en la próxima fecha FIFA. El dorsal que dejó Lionel Messi tras su retiro del equipo nacional en octubre quedará vacante durante los amistosos ante Uruguay en Buenos Aires y Costa Rica en Córdoba.
La Selección dejará vacante la 10 en sus primeros amistosos sin Messi
Argentina enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y a Costa Rica en Córdoba sin asignar el dorsal. Nico Paz aparece entre los candidatos a heredarlo en 2027.
La decisión posterga la elección de un sucesor para los próximos compromisos del seleccionado. La camiseta volvería a tener un dueño en 2027, cuando el conjunto albiceleste dispute las Eliminatorias Sudamericanas, aunque todavía no se anunció quién será el encargado de utilizarla.
Nico Paz, entre los candidatos
Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Nico Paz, quien atraviesa un buen presente en el Como de Italia y sumó protagonismo en las últimas presentaciones con la Selección mayor. El mediocampista convirtió ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, y también aportó una asistencia.
Su compañero Valentín Barco expresó su respaldo a la posibilidad de que el zurdo reciba ese número. “Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho como juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría”, afirmó sobre el futbolista, que se declaró admirador del capitán campeón del mundo en Qatar.
Los otros nombres en discusión
Entre los posibles herederos también aparecen Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Franco Mastantuono. El mediocampista del Liverpool tiene antecedentes con ese dorsal en distintos clubes, mientras que el exjugador de River ya lo utilizó con Argentina en un partido oficial frente a Ecuador.
Por ahora, ninguno fue confirmado para llevar la camiseta que identificó a Messi durante gran parte de su trayectoria internacional. La próxima presentación del equipo tendrá dos escenarios: Buenos Aires para el cruce con Uruguay y Córdoba para el encuentro frente a Costa Rica.