La selección de Francia volvió a captar la atención del público internacional antes del inicio de las competencias oficiales, aunque esta vez el motivo se concentró fuera de los campos de juego.
La selección de Francia revolucionó las redes con los llamativos looks de sus futbolistas
El plantel de "Les Bleus" arribó al centro de entrenamiento con vestimentas de alta costura y fiel a su estilo extravagante. El video de la llegada se volvió viral entre los fanáticos en la previa del Mundial.
El plantel dirigido por Didier Deschamps arribó a la concentración oficial en el complejo deportivo de Clairefontaine y, como ya es costumbre en las previas mundialistas, transformó el ingreso al predio en una pasarela de moda que se volvió viral en las plataformas digitales.
Los futbolistas del combinado galo desfilaron ante las cámaras oficiales con atuendos llamativos, accesorios de alta costura y estilos personalizados que reflejan la impronta estética que el equipo ha adoptado como una marca registrada de identidad durante las últimas temporadas.
El desfile de "Les Bleus"
El video institucional, difundido a través de las cuentas oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), registró el ingreso individual de las principales figuras del equipo.
Los jugadores lucieron prendas que combinaron la indumentaria urbana con prendas de diseñadores exclusivos, incluyendo abrigos de diseño texturado, calzado de edición limitada y anteojos de sol de diversas características.
La respuesta de los aficionados al fútbol y de los usuarios de redes sociales fue inmediata tras la publicación del material audiovisual.
En pocas horas, los diferentes fragmentos del desfile se convirtieron en uno de los contenidos más comentados y compartidos de la jornada, posicionando las tendencias de vestimenta de los jugadores franceses en los primeros lugares de las discusiones globales de cara al torneo.
Una tradición estética consolidada
Esta modalidad de ingreso a las concentraciones se ha establecido como un rito habitual para el seleccionado subcampeón del mundo. Lejos de la rigidez de las vestimentas deportivas tradicionales o de los uniformes idénticos de delegación, el cuerpo técnico y las autoridades de la federación permiten que cada integrante exprese su perfil individual en el arribo al hotel de concentración.
Con el plantel ya instalado en las dependencias de Clairefontaine, el equipo de Francia dará inicio a las sesiones estrictas de entrenamiento físico y táctico. Tras cumplir con las exigencias del ámbito de las redes y la moda, el combinado europeo buscará focalizar sus esfuerzos en la preparación deportiva interna para revalidar su condición de candidato al título en la cita máxima del fútbol.