Senegal volvió a ser reconocido como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revirtiera la resolución que le había quitado el título. El seleccionado había vencido a Marruecos por 1-0 en la final, pero perdió la consagración por una decisión administrativa.
Senegal recuperó la Copa África: el TAS restituyó el título que había ganado en la cancha
El tribunal deportivo revirtió la decisión de la CAF, que había modificado el resultado de la final por el retiro temporal del equipo. El fallo llegó 310 días después del partido.
Según informó la agencia EFE, el organismo con sede en Lausana, Suiza, aceptó el recurso senegalés contra el fallo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). La resolución se conoció este martes 24 de noviembre, 310 días después del encuentro disputado el 18 de enero de 2026 en Rabat.
El penal que desató el conflicto
La final en el estadio Moulay Abdellah estaba igualada sin goles cuando el árbitro Ndala Ngambo sancionó un penal para Marruecos después de revisar la jugada mediante el VAR. La decisión provocó protestas de los futbolistas senegaleses.
El entrenador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores retirarse del campo. La interrupción se prolongó durante varios minutos, hasta que el capitán Sadio Mané fue al vestuario y convenció a sus compañeros de regresar para continuar el encuentro.
Una vez reanudado el juego, Brahim Díaz ejecutó el penal con un remate picado, pero Édouard Mendy permaneció en el centro del arco y lo atajó. El partido llegó al tiempo suplementario y, a los tres minutos, Pape Gueye convirtió el gol que le dio la victoria a Senegal.
Por qué la CAF había cambiado al campeón
Marruecos presentó una protesta por el retiro temporal de su rival. El 17 de marzo, el Comité de Apelaciones de la CAF resolvió dar por perdida la final a Senegal por incomparecencia y estableció un resultado administrativo de 3-0 para el seleccionado marroquí.
El organismo consideró que la conducta del equipo senegalés había vulnerado los artículos 82 y 84 del reglamento, que contemplan sanciones por negarse a continuar un partido o abandonar el campo sin autorización arbitral.
La decisión dejó sin efecto el triunfo deportivo y convirtió a Marruecos en campeón por vía administrativa. La Federación Senegalesa de Fútbol acudió entonces al TAS para impugnar esa resolución y recuperar la consagración obtenida en la cancha.
Dos títulos para Senegal
Con el fallo conocido este martes, Senegal recuperó su segunda Copa Africana de Naciones. Su primera conquista había sido en la edición de 2021, disputada en Camerún.
Marruecos, por su parte, continúa con un único título continental: el que consiguió en Etiopía en 1976. La resolución del TAS dejó sin efecto la adjudicación administrativa de la edición 2025.