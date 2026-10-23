Sofía Cairó fue elegida este viernes como la Mejor Jugadora del Mundo en los FIH Hockey Stars Awards 2026, luego de una temporada en la que se consagró campeona con Las Leonas y tuvo actuaciones decisivas tanto en el Mundial como en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.
Sofía Cairó fue elegida la mejor jugadora del mundo tras un año consagratorio con Las Leonas
La volante argentina recibió el máximo reconocimiento individual de la FIH. También fueron premiados Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz.
La jugadora de 23 años se impuso en la votación final sobre la neerlandesa Xan de Waard y la belga Charlotte Englebert. El reconocimiento significó además el regreso de una argentina a lo más alto de los premios individuales de la Federación Internacional de Hockey después de nueve años.
Un año marcado por los grandes títulos
Cairó tuvo uno de sus momentos más importantes en el Mundial de Países Bajos-Bélgica, donde disputó seis partidos y convirtió el penal decisivo en los shoot-outs de la final ante Países Bajos, que le dio a Las Leonas un nuevo título mundial.
También fue abanderada de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde volvió a celebrar una medalla de oro y convirtió un gol. A nivel local, además, ganó el Torneo Argentino de Selecciones con Buenos Aires tras vencer 1-0 a la Asociación Litoral en la final.
Argentina dominó los premios
La jornada fue todavía más destacada para el hockey nacional porque Argentina se quedó con cuatro de los seis galardones individuales entregados por la FIH.
Tomás Domene fue elegido Jugador del Año y se convirtió en el primer integrante de Los Leones en recibir el máximo reconocimiento masculino, luego de destacarse como goleador en la Pro League 2025-26 y en el Mundial, donde el seleccionado argentino obtuvo la medalla de bronce.
Cristina Cosentino fue distinguida como Arquera del Año y se transformó en la primera argentina en ganar ese premio, mientras que Zoé Díaz recibió nuevamente el reconocimiento como Rising Star tras haber sido campeona mundial y una de las figuras jóvenes de Las Leonas.
Una lista con nombres históricos
Con este premio, Cairó se sumó a una nómina de argentinas que ya habían sido reconocidas como las mejores del mundo. Delfina Merino había sido la última en conseguirlo, en 2017.
Antes, Luciana Aymar dominó la distinción con ocho conquistas y Cecilia Rognoni también logró quedarse con el galardón. Ahora Cairó agregó su nombre a esa lista luego de un 2026 en el que combinó títulos internacionales, protagonismo en la Selección y rendimiento destacado en el plano local.