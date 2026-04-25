El Rally Islas Canarias elevó su nivel de intensidad este sábado por la mañana, con condiciones climáticas variables que alteraron el desarrollo de la competencia y comprimieron la lucha por la punta. En ese contexto, Oliver Solberg logró recortar la ventaja del líder Sébastien Ogier a apenas 5,3 segundos, dejando el desenlace completamente abierto.
Solberg recorta la ventaja de Ogier en Canarias y la lluvia enciende la pelea
Oliver Solberg redujo la diferencia con Sébastien Ogier a solo 5,3 segundos en el Rally Islas Canarias, en una jornada marcada por la lluvia y condiciones cambiantes que reconfiguraron la pelea por la victoria.
El nueve veces campeón del mundo había iniciado el bucle con una diferencia de 8,9 segundos, pero la presión de sus compañeros de equipo en Toyota, Solberg y Elfyn Evans, sumada a la aparición de la lluvia, complicaron su dominio.
Evans se mete en la pelea
Elfyn Evans fue uno de los grandes protagonistas de la mañana. El galés se quedó con el primer tramo, superando por apenas una décima a Solberg, y marcando un ritmo superior al de Ogier, lo que le permitió escalar posiciones en la general.
Las condiciones se volvieron aún más exigentes en el tramo 10, donde la lluvia incrementó la dificultad. Allí, Evans volvió a destacarse con un registro 4,4 segundos más rápido que Ogier y 2,5 más veloz que Solberg, metiéndose de lleno en la pelea por la victoria y quedando a 10,3 segundos del liderazgo.
Sin embargo, en el último tramo del bucle —de 28,9 kilómetros y también afectado por precipitaciones— el británico perdió terreno y cedió parte de lo ganado, lo que lo relegó nuevamente en la lucha directa por la punta.
Solberg aprovecha y presiona
Quien sí logró capitalizar las condiciones fue Solberg. El sueco firmó un gran cierre de la mañana y, beneficiado por la intensificación de la lluvia en el tramo final, terminó siendo 0,1 segundos más rápido que Ogier, acortando aún más la diferencia.
“Estoy más o menos contento. Sé que la diferencia se ha reducido, pero las sensaciones no son las mejores y sigo cometiendo pequeños errores”, reconoció Solberg, dejando en claro que aún ve margen de mejora.
Pese a las dificultades, Ogier logró sostener el liderazgo, aunque con un margen mucho más ajustado. El francés admitió que las condiciones lo obligaron a ser más prudente en algunos sectores.
“No fue fácil. En el segundo tramo las condiciones eran complicadas y preferí no cometer errores. Perdí algo de tiempo, pero estaba bajo control”, explicó. También lamentó la lluvia en el tramo final, que frustró su intento de ampliar la ventaja.
Así quedó la general
Detrás del trío de Toyota, Sami Pajari perdió contacto con la punta y se mantiene cuarto, seguido por Takamoto Katsuta, quien logró reducir diferencias pese a un error en un tramo.
Adrien Fourmaux (Hyundai) se ubicó sexto y fue el más competitivo de su equipo, mientras que el campeón vigente, Thierry Neuville, continúa con dificultades de rendimiento y marcha octavo.
El top 10 lo completan los pilotos de M-Sport Ford, Josh McErlean y Jon Armstrong.
En la categoría WRC2, el francés Yohan Rossel se mantiene como líder con una ventaja de 28,8 segundos sobre el español Alejandro Cachón.
Con condiciones climáticas aún inciertas y diferencias mínimas en la cima, el Rally Islas Canarias promete una definición abierta y cargada de tensión en los próximos tramos.