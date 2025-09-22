Sonder de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe 2025

Sonder de Rosario se impuso por 3 a 0 en la final, con parciales de 25-22, 25-10 y 25-19, y se quedó con el título del certamen. El segundo set fue determinante, ya que el equipo rosarino logró su mayor diferencia, mostrando solidez y dominio absoluto. Con este triunfo, Sonder se consolida como uno de los mejores del torneo y celebra un nuevo campeonato.
Villa Dora, subcampeonas del torneo 2025. Foto: Copa Santa Fe
El primer set fue un verdadero estudio, un análisis de cómo se desarrollaría el partido. Las diferencias no quedaron claras en la mayor parte del tramo inicial, y recién en la segunda parte del set se definió con claridad. Finalmente, las chicas de Sonder se quedaron con el parcial por 25 a 19, llevándose el 1 a 0 en la serie.
El segundo set fue, sin dudas, uno de los mejores del encuentro, primero por la diferencia de puntos y luego por un parcial clave de 10-0 que marcó la clara superioridad de Sonder. Villa Dora intentó reaccionar en algunos momentos, pero no logró meterse en el partido, y el set finalizó 25-10, dejando la serie a favor de Sonder por 2-0.
¡Sonder campeón! Foto: Copa Santa Fe
Con la sensación agridulce que dejó la última edición, Sonder mostró un gran rendimiento en esta final. El tercero se cerró 25 a 19, un broche de oro a un partido que reflejó el trabajo en equipo. Además, varias jugadoras se destacaron en momentos clave, como Irene Verasio, una de las pilares de la consagración en la Copa Santa Fe 2025.
Copa Santa Fe 2025 – Rama Femenina
Campeonas: Sonder de Rosario
Subcampeonas: Villa Dora de Santa Fe
Tercer puesto: Banco Provincial de Santa Fe
Cuarto puesto: Náutico de Rosario
Final: Sonder 3-0 Villa Dora (25-22, 25-10, 25-19)
Formación de Sonder: Irene Verasio, Micaela Gallo, Victoria Izaguirre, Martina Quinteros, Carolina Pelozo, Candelaria Gutiérrez, Julia Crespo, Catalina Olsina, Martina Ghio, Lucía Mezzo, Agustina Torrigiani, Agostina Pelozo, Constanza Galimberti, Valentina Bini.
Formación de Villa Dora: Carla Foco, Narela Olocco, Micol Etcheverry, Sophia Macchi, Karina Suligoy, Victoria Arnaudo, Cristal Diaconchuk, Candela Folmer, Emma Oldani, Bárbara Peralta, Samara Sasia, Catalina Turina, Belén Cina, Abril Araya.
