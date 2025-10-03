Un santafesino en la sede central y participando del Mundial de Italia de taekwondo

El 22 de marzo 1966, en Corea del Sur, se funda la ITF (International Taekwon Do Federation) y el santafesino Enrique Godoy viajó a la sede oficial que se encuentra en Viena, Austria, y allí fue recibido, junto a otros grandes exponentes de este deporte a nivel mundial, por el presidente del ITF, quien comentó de sus proyectos para esta parte del mundo.
A la vez que ahora lo hizo a Italia para participar del Mundial que se está desarrollando en ese país.
Enrique Godoy es el máximo exponente en la zona y declaró a El Litoral que "me inicié como el primer practicante de Taekwon Do en Santa Fe en el año 1971 en el Gimnasio Brusa (llamado en aquel entonces ¨Monzón Boxing Club¨) bajo la enseñanza del profesor Sung Su Kim quien me brindó durante años sus conocimientos formándome como artista marcial".
Godoy continuó su relato señalando que "en 1976 soy graduado de cinturón negro I dan, siendo el primer practicante de Taekwon Do con esta categoría en Santa Fe. En 1980 difundo el Taekwon Do en Esperanza y el 1 de Julio de 1985 en Rafaela. El estilo que me enseñara Kim fue el Oh Do Kwan, técnicas que a pesar de la evolución del Taekwon Do sigo practicando y difundiendo".
Por último, explicó que "actualmente estoy afiliado a la ITF original con su sede en Austria, desempeñándome como secretario de FAAT (Federación de Asociaciones Argentina de Taekwon Do), y director de la organización ¨Región Centro¨ con sedes de escuelas en distintas provincias”.
