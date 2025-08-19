Talleres y San Martín de San Juan empataron y ambos siguen en zona de descenso

Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan igualaron sin goles este lunes en un partido correspondiente por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
Fue 0 a 0. Los cordobeses están en la misma línea de Aldosivi en la tabla anual y deberían desempatar. Por el lado de los sanjuaninos, el promedio es la condena.
Valentín Depietri había logrado adelantar a la “T” en el encuentro, a los 15 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado por una infracción previa del delantero.
Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y no pudieron escaparle a la zona baja de la tabla anual. El elenco comandado por Carlos Tévez quedó en la vigésimo octava posición con 18 unidades, mismos que Aldosivi (29°), y a cuatro de distancia de los sanjuaninos.
No obstante, el cuadro verdinegro también se encuentra en la última plaza de la clasificación por promedios (hay un descenso por esta vía), por lo que la otra institución que bajaría a la Segunda División, si todo continúa de esta manera, la permanencia de los cordobeses en la categoría estaría aún más en riesgo.
En la siguiente jornada, Talleres deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 23 desde las 20:00, mientras que San Martín de San Juan recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el mismo día y horario.
Si bien el encuentro no contó con goles, el desarrollo del mismo contó con varias emociones, sobre todo en la segunda mitad cuando el partido se rompió y ambos elencos buscaban con insistencia el arco rival por la necesidad de sumar puntos.
Matías Borgogno, arquero de 26 años del “Santo”, fue la clara figura del cotejo ya que intervino en numerosas ocasiones para evitar que los locales abran el marcador y se queden con el triunfo. El combinado cordobés remató ocho veces al arco, pero no logró batir la defensa del guardameta oriundo de San Francisco.
El único que logró vencer las atajadas del rival fue Depietri, pero el gol quedó invalidado no solo por una falta previa sobre un defensor del cuadro verdinegro, sino también debido a que se encontraba en fuera de juego.
Sobre el final de la partida, los simpatizantes de la “T” se pronunciaron en contra del presente del equipo con insultos, silbidos y cánticos hacia los jugadores.
