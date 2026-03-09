Todo listo en el nuevo callejero

El TC2000 desafía los límites: el rugir de los motores vuelve a las calles de Buenos Aires

Por tercera vez en casi medio siglo de historia, la categoría más tecnológica de Sudamérica iniciará su calendario en un circuito urbano. Del 13 al 15 de marzo, el Parque de la Ciudad será el escenario de un duelo estratégico donde los nuevos SUV de 500 hp buscarán domar los muros a 250 km/h.