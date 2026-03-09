El TC2000 desafía los límites: el rugir de los motores vuelve a las calles de Buenos Aires

El automovilismo argentino se prepara para un hito que combina nostalgia y vanguardia. El próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, el “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN” marcará el inicio del 47° Campeonato de TC2000.
Por tercera vez en casi medio siglo de historia, la categoría más tecnológica de Sudamérica iniciará su calendario en un circuito urbano. Del 13 al 15 de marzo, el Parque de la Ciudad será el escenario de un duelo estratégico donde los nuevos SUV de 500 hp buscarán domar los muros a 250 km/h.
No es un comienzo cualquiera: es apenas la tercera vez en la historia que la categoría elige un trazado urbano para bajar la bandera de largada.
Los antecedentes nos remontan a hitos memorables. La primera experiencia fue en 2010, en las lujosas calles de Punta del Este, Uruguay, donde el tricampeón José María “Pechito” López impuso su ley con un Honda Civic.
Hubo que esperar tres años para repetir la fórmula, esta vez en el corazón de la Capital Federal: el circuito de Recoleta en 2013, que vio coronarse a Facundo Ardusso con un Fiat Linea.
Ahora, trece años después de aquella última experiencia inaugural, el Callejero Parque de la Ciudad toma la posta para escribir un nuevo capítulo en el historial de la categoría.
Para que la previa deje de ser solo una cifra estadística, los protagonistas ya empezaron a "sentir" el asfalto. Figuras de la talla de Matías Rossi, Valentín Yankelevich, Franco Vivian y Franco Morillo realizaron una caminata de reconocimiento por el trazado de 2.509 metros que une las avenidas Roca y Escalada.
La conclusión fue unánime: será una carrera de máxima precisión.
El diseño del circuito promete emociones fuertes. Con una recta principal de 952 metros sobre Avenida Roca, se estima que los monoplazas alcancen velocidades cercanas a los 250 km/h, una cifra escalofriante para un entorno rodeado de muros de hormigón.
Mientras que Vivian cuenta con la ventaja de haber participado en ensayos previos, para Rossi y el resto será un salto al vacío técnico.
El evento no solo será deportivo: la organización ha montado un Fan Zone y sectores VIP dentro del Parque de la Ciudad, buscando que la experiencia del público sea tan inmersiva como la de los pilotos en boxes.
El gran atractivo de este 2026 es el debut de los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia en un contexto urbano. Estos "monstruos" tecnológicos, con mayor centro de gravedad y una entrega de potencia brutal, pondrán a prueba la muñeca de los especialistas.
En el historial de los callejeros (esta será la carrera N°23 de este tipo), dos nombres brillan con luz propia: Facundo Ardusso y Agustín Canapino, ambos con 4 victorias cada uno.
Ardusso, el "Señor de los Callejeros", ha ganado en Recoleta y Santa Fe, demostrando una adaptación única a los circuitos trabados. Canapino, por su parte, ostenta un récord envidiable con el Chevrolet Cruze, habiendo dominado las ediciones nocturnas y diurnas en el litoral. Detrás de ellos, acechan nombres como Leonel Pernía y Néstor "Bebu" Girolami, todos con 3 triunfos.
Sin embargo, con los nuevos reglamentos y la potencia de los motores actuales, las estadísticas del pasado podrían quedar en el olvido. La pregunta en el paddock es una sola: ¿Quién será el primer piloto en domar un SUV entre los muros de Buenos Aires?