El TC2000 regresa este fin de semana al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan para disputar la octava fecha de su 47º Campeonato, en un escenario que tendrá como principal atractivo el regreso de Henry Martin a la categoría.
TC2000 en San Juan: homenaje a Henry Martin y una noche inédita en El Zonda
El histórico piloto sanjuanino, campeón de TC2000 en 1997, volverá a competir este fin de semana en la categoría que marcó su carrera. La octava fecha del campeonato se disputará en El Zonda junto al Top Race y la Fiat Competizione, y tendrá como atractivo una exhibición nocturna que abrió la actividad.
El piloto sanjuanino, campeón argentino de TC2000 en 1997, volverá a competir con un auto del Corsi Sport en una carrera que fue presentada oficialmente como homenaje a su trayectoria. La programación también incluirá al Top Race y a la Fiat Competizione, en un fin de semana que reunirá a varios protagonistas históricos del automovilismo de la provincia.
La actividad comenzó el viernes con una exhibición nocturna inédita para los SUV del TC2000, que giraron durante cuatro vueltas con el circuito iluminado.
Henry Martin vuelve a la categoría que lo consagró
La presentación oficial de la fecha se realizó en la sala de prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni, con la presencia de autoridades deportivas, dirigentes y pilotos.
Martin será una de las principales figuras del fin de semana y volverá a competir en el TC2000 después de una extensa trayectoria en el automovilismo nacional.
“Estoy contento de volver a correr en el TC2000, una categoría que me dio mucho en mi carrera deportiva. Voy a dar lo mejor de mí junto al equipo Corsi Sport. Será muy especial correr en los nuevos vehículos de la categoría”, señaló el piloto sanjuanino.
La competencia fue declarada de interés deportivo, turístico y social por la Cámara de Diputados de San Juan. También marcará los regresos de Fabián Flaqué y Ulises Campillay al Top Race.
“Correr en el Top Race y compartir un momento único junto a un gran amigo como Henry Martin es muy importante para mí”, expresó Flaqué, quien competirá con el equipo Octanos Competición.
Campillay, en tanto, afrontará su primera participación con un Top Race en El Zonda. “Estoy feliz y motivado por tener la oportunidad de correr por primera vez con un Top Race en este circuito, donde quiero ser protagonista”, manifestó.
Una exhibición nocturna que iluminó El Zonda
En la previa del comienzo de la actividad oficial, El Zonda tuvo una noche diferente. Por primera vez, los SUV del TC2000 giraron con el circuito completamente iluminado.
Henry Martin, Matías Rossi, Franco Vivian y Marcelo Ciarrocchi fueron los encargados de realizar una exhibición de cuatro vueltas sobre el trazado de 3.240 metros, enclavado en la Quebrada de Zonda.
La jornada también permitió que el público compartiera recuerdos y experiencias con distintos pilotos. Martin recordó anécdotas de sus comienzos en el automovilismo y su relación con el histórico escenario sanjuanino.
Para la demostración se instalaron 16 torres de iluminación, con una capacidad de generar una iluminancia de 400 lux sobre la pista.
“Manejar con el circuito iluminado fue único. Esta jornada fue histórica y la pude disfrutar al máximo”, señaló Martin después de la exhibición.
Ciarrocchi también destacó la experiencia y las condiciones del trazado: “Disfruté manejar de noche en El Zonda. La manera en la que se está trabajando con la iluminación y con las mejoras en el circuito es única”.
La experiencia forma parte de un proyecto que contempla la posibilidad de que El Zonda pueda recibir en el futuro una competencia nocturna del TC2000, con la mirada puesta en una eventual realización durante 2027.
Un circuito con más de cuatro décadas de historia
La presentación de esta fecha también pone en escena la extensa relación entre el TC2000 y El Zonda. La visita de este fin de semana será la número 35 de la categoría al tradicional circuito sanjuanino.
La primera competencia se disputó el 13 de septiembre de 1981. Rubén Luis Di Palma consiguió la pole position con un Volkswagen 1500, mientras que Jorge Omar del Río se quedó con la victoria. El podio lo completaron Juan María Traverso y Carlos Marincovich.
La última visita se produjo el 12 de abril de 2026, cuando Matías Rossi consiguió la pole y la victoria con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Emiliano Stang terminó segundo y Nicolás Palau completó el podio.
En el historial del circuito, Traverso es el máximo ganador con seis victorias, obtenidas con cuatro marcas diferentes. El piloto se impuso en 1987 con Renault, en 1996 con Peugeot, logró tres triunfos en las cuatro finales disputadas en 1998 con Honda y volvió a ganar en 2001 con Toyota.
Detrás aparecen Matías Rossi, con cinco victorias, y Ernesto “Tito” Bessone y Gabriel Ponce de León, ambos con tres.
Este sábado y domingo, el TC2000 volverá a acelerar en uno de los escenarios tradicionales del automovilismo argentino. Esta vez, con el regreso de Henry Martin como protagonista central de una fecha que combina presente, historia y homenaje.