Automovilismo

TC2000 en San Juan: homenaje a Henry Martin y una noche inédita en El Zonda

El histórico piloto sanjuanino, campeón de TC2000 en 1997, volverá a competir este fin de semana en la categoría que marcó su carrera. La octava fecha del campeonato se disputará en El Zonda junto al Top Race y la Fiat Competizione, y tendrá como atractivo una exhibición nocturna que abrió la actividad.