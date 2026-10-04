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Insólito accidente en el TCR South América: un neumático impactó contra un espectador

Un toque derivó en el violento despiste de Juan Manuel Casella contra el muro de neumáticos que desprendió una cubierta, superó el alambrado y golpeó a un hombre en el autódromo, obligando a parar la carrera.

Tras la maniobra entre Casella y Trappa, la rueda que cruzó la contención lastimó a un espectador de 53 años, quien fue derivado a un hospital de la capital. Tras la maniobra entre Casella y Trappa, la rueda que cruzó la contención lastimó a un espectador de 53 años, quien fue derivado a un hospital de la capital.
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Insólito accidente en Posadas: Juan Manuel Casella sufrió un fuerte choque tras recibir un toque de Camilo Trappa durante la Final 1 del TCR South America; perdió el control, salió de pista y embistió las defensas de neumáticos.

Tras el impacto contra las barreras, uno de los neumáticos salió despedido y cruzó el alambrado, alcanzando a un espectador que estaba detrás de la valla en el autódromo Rosamonte de Posadas. La prensa local informó que la persona, de 53 años, sufrió lesiones en el brazo derecho, recibió asistencia en el circuito y fue trasladada al Hospital Escuela Ramón Madariaga para estudios.

Los comisarios deportivos analizaron la maniobra y determinaron que Trappa fue responsable del contacto; le aplicaron una penalización de 10 segundos que lo desplazó del quinto al decimosexto puesto en la clasificación Final. Tras la carrera, Casella publicó en Instagram la historia con el texto “Así me arruinó el fin de semana Camilo Trappa”.

La organización neutralizó la prueba con ingreso del auto de seguridad para retirar el vehículo de Casella y reparar el sector afectado por el choque y el posterior impacto del neumático contra el alambrado; la jornada correspondió a la octava fecha del campeonato en South America y la lluvia afectó parte de la actividad.

Atención y traslado al hospital

Según las crónicas, el accidente comenzó con un toque entre los autos que terminó con el auto de Casella contra las defensas de neumáticos. Del golpe, un neumático se desprendió de las defensas y atravesó la zona de seguridad hasta golpear a un espectador situado detrás del alambrado.

El impacto fue registrado en video por la transmisión y por asistentes; la víctima, ubicada detrás de la valla, recibió atención médica inmediata en el circuito y luego fue trasladada al Hospital Escuela Ramón Madariaga para estudios preventivos.

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Las fuentes locales señalaron que, pese a la violencia del accidente y al desplazamiento del neumático contra la tribuna exterior, Casella no sufrió lesiones de consideración y la prioridad fue asistir al espectador alcanzado.

Resultados y sanciones de la carrera

Tras revisar la maniobra, los comisarios consideraron responsable a Trappa y aplicaron la sanción de 10 segundos; la penalización modificó las posiciones finales en la Final 1 del TCR South America en Posadas.

Casella, afectado por el incidente, se manifestó en redes sociales con la publicación dirigida a Trappa y reclamó por lo sucedido; el reclamo fue parte de la cobertura posterior al accidente.

La carrera la ganó Néstor “Bebu” Girolami, con Leonel Pernía segundo y Raphael Reis tercero, en una jornada marcada por la lluvia y por el Insólito accidente que terminó con un neumático cruzando el alambrado y golpeando a un espectador.

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