Torneo Clausura

Tigre venció a Huracán con otro gol de Dómina y agudizó la crisis del Globo

En el inicio de la jornada, el Matador se impuso por 2 a 0 en Parque Patricios con un tanto brillante del ex atacante de Unión, quien atraviesa un notable momento deportivo y ya suma 4 goles en el certamen. Thiago Serrago sentenció sobre la hora la cuarta caída consecutiva del equipo quemero.