El arranque de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional dejó un golpe sobre la mesa en Parque Patricios. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Tigre derrotó 2 a 0 a Huracán y consolidó sus aspiraciones de pelear por el último boleto a los play-offs, al tiempo que profundizó la crisis del conjunto local, que se retiró despedido bajo la evidente bronca de su parcialidad tras sufrir su cuarta derrota en forma consecutiva.
Tigre venció a Huracán con otro gol de Dómina y agudizó la crisis del Globo
En el inicio de la jornada, el Matador se impuso por 2 a 0 en Parque Patricios con un tanto brillante del ex atacante de Unión, quien atraviesa un notable momento deportivo y ya suma 4 goles en el certamen. Thiago Serrago sentenció sobre la hora la cuarta caída consecutiva del equipo quemero.
El encuentro comenzó con una alta intensidad impulsada por la necesidad del equipo conducido por Diego Martínez, que buscó hacer valer la localía ante un marco que incluyó la presencia destacada de Gonzalo "Pity" Martínez en las tribunas. Sin embargo, con el correr de los minutos, la escuadra de Victoria —que estrenó en el banco a Juan Carlos Blengio tras la renuncia de Diego Dabove— logró equilibrar el trámite a través de réplicas punzantes, a pesar de haber sufrido la baja prematura de su capitán Joaquín Laso por lesión.
La paridad del marcador se rompió en el complemento de la mano del santafesino Jerónimo Dómina. El delantero ex Unión, que quedó libre en la institución de la capital provincial tras no renovar su contrato en 2025, vive un presente soñado en el Matador de Victoria: convirtió un auténtico golazo para abrir el partido y alcanzar su cuarta conquista personal en lo que va del torneo, ratificando su estatus como una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo.
Con el marcador a favor y la expulsión de Fabio Pereyra en el cuadro local, Tigre manejó los tiempos del encuentro y esperó el momento preciso para dar el golpe final. Ya en tiempo adicionado, Thiago Serrago definió el pleito para sellar el 2-0 definitivo y frustrar cualquier intento de reacción del equipo de Parque Patricios.
El triunfo de Tigre no solo revalida el salto de calidad que le otorga el atacante santafesino Dómina en la zona de fuego, sino que deposita al Matador en una posición de expectativa de cara a la recta final de la fase regular, dejando a Huracán sumido en dudas y con un panorama sumamente complejo para meterse en la fase de eliminación directa.