Tenis

Masters 1000 de Miami: Thiago Tirante ganó un partidazo y se metió en la segunda ronda

El platense superó al francés Valentin Royer en un duelo de más de tres horas y avanzó en el Masters 1000 de Miami. El argentino, que entró al cuadro principal como lucky loser, se impuso en tres sets muy ajustados.