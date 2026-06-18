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Tori Penso hizo historia y se convirtió en la segunda mujer en arbitrar un Mundial masculino

La estadounidense dirigió el partido entre República Checa y Sudáfrica y encabezó la primera terna arbitral íntegramente femenina en la historia de una Copa del Mundo masculina.

Tori Penso dirigió República Checa-Sudáfrica en el Mundial. Foto: XinhuaTori Penso dirigió República Checa-Sudáfrica en el Mundial. Foto: Xinhua
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Tori Penso escribió una nueva página en la historia del fútbol mundial. La árbitra estadounidense dirigió este jueves el encuentro entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026 y se transformó en la segunda mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina.

El antecedente más cercano había sido el de la francesa Stéphanie Frappart, quien impartió justicia en el duelo entre Alemania y Costa Rica durante el Mundial de Qatar 2022. Cuatro años después, Penso volvió a romper una barrera en la máxima competencia del fútbol.

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Una terna femenina para la historia

La designación tuvo además otro hecho inédito. Penso estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, conformando la primera terna arbitral completamente femenina en la historia de los Mundiales masculinos.

La presencia del trío estadounidense representó un nuevo avance en la inclusión dentro del arbitraje internacional. Las tres ya habían trabajado juntas en competencias de primer nivel organizadas por FIFA.

(260618) -- ATLANTA, 18 junio, 2026 (Xinhua) -- La árbitra Tori Penso (c), y las árbitras asistentes, Kathryn Nesbitt (2-i) y Brooke Mayo (2-d), son vistas previo al partido del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República Checa y Sudáfrica, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 18 de junio de 2026. (Xinhua/Ju Huanzong) (jg) (ra) (ce)La terna arbitral estuvo integrada por tres estadounidenses. Foto: Xinhua

Entre sus antecedentes más destacados aparece la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra, encuentro que también fue dirigido por esta misma terna.

De la MLS a la élite mundial

Nacida en Florida, Penso desarrolló una extensa carrera dentro del arbitraje profesional. Dirigió más de 100 partidos oficiales, incluidos encuentros de la Major League Soccer, playoffs de la MLS Cup, la Copa Intercontinental 2024 y el Mundial de Clubes.

También se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la máxima categoría del fútbol masculino estadounidense, un paso que impulsó su reconocimiento internacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 Czech Republic coach Miroslav Koubek talks to Referee Tori Penso and assistant referees Brooke Mayo and Kathryn Nesbitt after the match REUTERS/Bernadett SzaboPenso ya había arbitrado la final del Mundial Femenino 2023. Foto: Reuters

Antes de dedicarse de lleno al arbitraje, trabajó como ejecutiva en una empresa multinacional y combinó esa actividad con sus primeros años dentro del fútbol profesional.

Reconocimiento de FIFA

El crecimiento de Penso se consolidó en 2023, cuando FIFA la eligió para dirigir partidos en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Su desempeño la llevó a ser designada para la final del torneo.

En 2025 volvió a destacarse al integrar la nómina de árbitros del Mundial de Clubes, donde fue la única mujer seleccionada entre más de un centenar de jueces internacionales.

Su participación en el Mundial 2026 representa un nuevo hito dentro de una trayectoria que la posicionó entre las árbitras más reconocidas del fútbol internacional.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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