Tori Penso escribió una nueva página en la historia del fútbol mundial. La árbitra estadounidense dirigió este jueves el encuentro entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026 y se transformó en la segunda mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina.
Tori Penso hizo historia y se convirtió en la segunda mujer en arbitrar un Mundial masculino
La estadounidense dirigió el partido entre República Checa y Sudáfrica y encabezó la primera terna arbitral íntegramente femenina en la historia de una Copa del Mundo masculina.
El antecedente más cercano había sido el de la francesa Stéphanie Frappart, quien impartió justicia en el duelo entre Alemania y Costa Rica durante el Mundial de Qatar 2022. Cuatro años después, Penso volvió a romper una barrera en la máxima competencia del fútbol.
Una terna femenina para la historia
La designación tuvo además otro hecho inédito. Penso estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, conformando la primera terna arbitral completamente femenina en la historia de los Mundiales masculinos.
La presencia del trío estadounidense representó un nuevo avance en la inclusión dentro del arbitraje internacional. Las tres ya habían trabajado juntas en competencias de primer nivel organizadas por FIFA.
Entre sus antecedentes más destacados aparece la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra, encuentro que también fue dirigido por esta misma terna.
De la MLS a la élite mundial
Nacida en Florida, Penso desarrolló una extensa carrera dentro del arbitraje profesional. Dirigió más de 100 partidos oficiales, incluidos encuentros de la Major League Soccer, playoffs de la MLS Cup, la Copa Intercontinental 2024 y el Mundial de Clubes.
También se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la máxima categoría del fútbol masculino estadounidense, un paso que impulsó su reconocimiento internacional.
Antes de dedicarse de lleno al arbitraje, trabajó como ejecutiva en una empresa multinacional y combinó esa actividad con sus primeros años dentro del fútbol profesional.
Reconocimiento de FIFA
El crecimiento de Penso se consolidó en 2023, cuando FIFA la eligió para dirigir partidos en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Su desempeño la llevó a ser designada para la final del torneo.
En 2025 volvió a destacarse al integrar la nómina de árbitros del Mundial de Clubes, donde fue la única mujer seleccionada entre más de un centenar de jueces internacionales.
Su participación en el Mundial 2026 representa un nuevo hito dentro de una trayectoria que la posicionó entre las árbitras más reconocidas del fútbol internacional.