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San Lorenzo venció a Riestra por la mínima y se acerca a los play-offs

El conjunto azulgrana mostró mayor agresividad en el complemento para vencer por la mínima al Malevo y recuperó la sonrisa ante su gente en el torneo.

El Cuervo y un triunfo ajustado ante el Guapo.El Cuervo y un triunfo ajustado ante el Guapo.
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San Lorenzo superó por 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, en el arranque de la jornada dominical de la fecha 12 del Torneo Clausura.

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El equipo conducido por Rubén Darío Insúa se reencontró con el triunfo tras sufrir duras derrotas ante Boca Juniors y Defensa y Justicia, un desahogo clave en el Bajo Flores que le permite acercarse a la zona de clasificación a los play-offs, mientras que el Malevo continúa comprometido en la zona roja del descenso junto a Aldosivi.

Primer tiempo parejo y disputado

La primera mitad presentó un trámite parejo y con escaso volumen de juego, aunque con situaciones de peligro claro.

San Lorenzo tomó la iniciativa a través de la conducción de Facundo Farías, quien asistió a Rodrigo Auzmendi en una llegada profunda que exigió una notable atajada de Ignacio Arce.

Por su parte, Riestra apostó al contraataque e inquietó con un mano a mano de Alexander Díaz —tras una recuperación de Antony Alonso— directo a las manos de José Devecchi, sumado a una oportunidad desperdiciada por Milton Céliz en una jugada de pelota parada.

Mayor agresividad en el complemento

En el complemento, el Ciclón cambió la cara, mostró mayor agresividad y empujó contra el arco rival.

Tras una doble ocasión inicial de Farías y Auzmendi a partir de un centro de Teo Rodríguez Pagano, y un mano a mano desaprovechado por el ingresado Agustín Ladstatter, llegó la apertura del marcador.

El Cuervo y un triunfo ajustado ante el Guapo.El Cuervo y un triunfo ajustado ante el Guapo.

Rodríguez Pagano, la figura de la cancha, desbordó con gambetas por su sector y sacó un preciso remate que venció a Arce para decretar el 1-0 definitivo.

En los minutos finales, Riestra buscó el empate y puso suspenso con un potente disparo de Ángel Almada, pero el conjunto local sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

En la próxima jornada, San Lorenzo visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Unión.

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