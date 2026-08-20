Futbol infantil

Tres chicos de Sauce Viejo se destacaron en el Torneo Javier Mascherano

Futbolistas de la categoría 2017 representaron a la Vecinal Manuel Gálvez junto al selectivo de ADN Fútbol Santa Fe, se consagraron en la Copa de Plata y se llevaron un recuerdo especial con el ex jugador de la Selección Argentina.