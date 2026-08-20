Tres pequeños futbolistas de Sauce Viejo vivieron una experiencia especial durante el Torneo Javier Mascherano, disputado el domingo 16 y lunes 17 de agosto en la ciudad de San Lorenzo. Allí representaron a la Vecinal Manuel Gálvez como parte de un combinado selectivo de la academia ADN Fútbol Santa Fe.
Tres chicos de Sauce Viejo se destacaron en el Torneo Javier Mascherano
Futbolistas de la categoría 2017 representaron a la Vecinal Manuel Gálvez junto al selectivo de ADN Fútbol Santa Fe, se consagraron en la Copa de Plata y se llevaron un recuerdo especial con el ex jugador de la Selección Argentina.
Mateo Grioni, Benicio Villagra y Lucio Buscaroni integraron el equipo de la categoría 2017, dirigido por el profesor Nicolás González. A lo largo de las dos jornadas, los chicos sumaron minutos de juego y compartieron cancha con otros jóvenes futbolistas, incluso bajo la lluvia que acompañó parte de la competencia.
El equipo completó una destacada actuación y logró consagrarse campeón de la Copa de Plata, cerrando el certamen con una alegría deportiva que coronó la experiencia.
Una experiencia más allá de la cancha
La participación en el certamen significó para los pequeños una oportunidad de competir, disfrutar del fútbol y representar a Sauce Viejo junto a sus compañeros del selectivo de ADN Fútbol Santa Fe.
Sin embargo, el torneo también les dejó un recuerdo que trascendió lo deportivo. Durante las jornadas tuvieron la posibilidad de conocer a Javier Mascherano, ex capitán de la Selección Argentina y actual entrenador, cuyo nombre lleva la competencia.
El encuentro se convirtió en uno de los momentos más especiales: Mascherano se tomó una fotografía con los chicos, les dejó su firma y además compartió algunas palabras con ellos.