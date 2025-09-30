La Liga San Martín empieza a definir sus clasificados a los play off

La 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga San Martín dejó un panorama cada vez más claro en la pelea por los lugares en los play off. Con las zonas divididas en tres grupos de cinco equipos, ya hay varios clasificados y otros que luchan hasta el final por meterse entre los cuatro que avanzarán en cada grupo.
Zona A
Trebolense logró aire al vencer 2-0 a Americano, con goles de Santini y Benedek en el complemento. Fue el primer triunfo del “Cele”, que mantiene viva la ilusión.
En Castelar, Granaderos y El Expreso igualaron 2-2 en un partidazo. El “Verde” estuvo dos veces arriba gracias a Stábile y Navarro, pero Zupichiatti, figura del local, marcó los dos tantos que sellaron el empate.
Tabla:
El Expreso vs. Trebolense | San Martín vs. Granaderos | Libre: Americano
Zona B
Mitre dio el golpe y ya aseguró su boleto a los play off tras vencer 2-0 a Unión de Sastre, con goles de Mendoza y Calcaterra.
En tanto, Piamonte goleó 3-0 a Sastre como visitante, con conquistas de González, Sanabria y Gouto, y también clasificó.
Tabla:
Unión vs. Sastre | Susanense vs. Mitre | Libre: Piamonte
Zona C
San Jorge sigue firme: superó 2-0 a Guadalupe, con goles de Custiniani y Duin, y se metió cómodamente entre los clasificados.
En San Jorge, Juventud Unida dio la sorpresa al vencer 2-1 a La Emilia. Pusetto y Flematti marcaron para los de Cañada Rosquín, mientras que Montenegro descontó para el “Canario”.
Tabla:
San Jorge vs. La Emilia | General vs. Guadalupe | Libre: JURC
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.