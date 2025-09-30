#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fútbol Amateur

La Liga San Martín empieza a definir sus clasificados a los play off

La Liga San Martín completó la 7ª fecha del Clausura y ya tiene equipos clasificados a los play off: Mitre, Piamonte y San Jorge aseguraron su lugar. Mientras tanto, Trebolense logró su primera victoria y la pelea por los últimos cupos se vuelve cada vez más intensa.

La disputa se centra en los equipos de abajo, que luchan por un lote para entrar en los “mata y mata”.
 12:49
Por: 

La 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga San Martín dejó un panorama cada vez más claro en la pelea por los lugares en los play off. Con las zonas divididas en tres grupos de cinco equipos, ya hay varios clasificados y otros que luchan hasta el final por meterse entre los cuatro que avanzarán en cada grupo.

Zona A

Trebolense logró aire al vencer 2-0 a Americano, con goles de Santini y Benedek en el complemento. Fue el primer triunfo del “Cele”, que mantiene viva la ilusión.

En Castelar, Granaderos y El Expreso igualaron 2-2 en un partidazo. El “Verde” estuvo dos veces arriba gracias a Stábile y Navarro, pero Zupichiatti, figura del local, marcó los dos tantos que sellaron el empate.

Tabla:

San Martín 13 pts.

El Expreso 8 pts.

Castelar 8 pts.

Americano 7 pts.

Trebolense 5 pts.

Próxima fecha:

El Expreso vs. Trebolense | San Martín vs. Granaderos | Libre: Americano

Zona B

Mitre dio el golpe y ya aseguró su boleto a los play off tras vencer 2-0 a Unión de Sastre, con goles de Mendoza y Calcaterra.

En tanto, Piamonte goleó 3-0 a Sastre como visitante, con conquistas de González, Sanabria y Gouto, y también clasificó.

Tabla:

Piamonte 11 pts.

Mitre 11 pts.

Susanense 8 pts.

Sastre 7 pts.

Unión 5 pts.

Próxima fecha:

Unión vs. Sastre | Susanense vs. Mitre | Libre: Piamonte

Zona C

San Jorge sigue firme: superó 2-0 a Guadalupe, con goles de Custiniani y Duin, y se metió cómodamente entre los clasificados.

En San Jorge, Juventud Unida dio la sorpresa al vencer 2-1 a La Emilia. Pusetto y Flematti marcaron para los de Cañada Rosquín, mientras que Montenegro descontó para el “Canario”.

Tabla:

San Jorge 13 pts.

JURC 12 pts.

General 10 pts.

La Emilia 6 pts.

Guadalupe 3 pts.

Próxima fecha:

San Jorge vs. La Emilia | General vs. Guadalupe | Libre: JURC

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Pasión Liga
San Martín

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro