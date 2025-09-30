Fútbol Amateur

La Liga San Martín empieza a definir sus clasificados a los play off

La Liga San Martín completó la 7ª fecha del Clausura y ya tiene equipos clasificados a los play off: Mitre, Piamonte y San Jorge aseguraron su lugar. Mientras tanto, Trebolense logró su primera victoria y la pelea por los últimos cupos se vuelve cada vez más intensa.