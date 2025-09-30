En medio de la turbulencia institucional, Newell’s juega un partido clave ante Estudiantes

En el club del Parque de la Independencia de Rosario se viven días muy agitados tras el rechazo de las agrupaciones de adelantar las elecciones, que finalmente serán en diciembre. La crisis también incide en lo deportivo y el equipo de Fabbiani se juega una de sus últimas chances de pelear por ingresar a los play off