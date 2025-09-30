En medio de la turbulencia institucional, Newell’s juega un partido clave ante Estudiantes
En el club del Parque de la Independencia de Rosario se viven días muy agitados tras el rechazo de las agrupaciones de adelantar las elecciones, que finalmente serán en diciembre. La crisis también incide en lo deportivo y el equipo de Fabbiani se juega una de sus últimas chances de pelear por ingresar a los play off
En medio de ese clima casi irrespirable, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani juega un partido clave ante Estudiantes en el “Coloso Marcelo Bielsa”.
Desde un buen tiempo a esta parte, la intranquilidad se ha vuelto normal en Newell’s. La institución rosarina entró en un espiral de crisis incesante y ya casi no hay registro de la última vez que reinó la paz y el optimismo en sus pasillos. Y todo ese río revuelto se vuelve un alud imparable en época de elecciones, como ocurre en estos momentos.
La semana pasada, el presidente Ignacio Astore admitió que su gestión ya no da para más e hizo un intento por acordar el adelantamiento de los comicios, un gesto que la oposición le pidió a principios y a mediados de año, pero que ahora rechazó por unanimidad.
“Si su gestión fue un desastre, ahora que llegue hasta el último día y que no le pase al nuevo gobierno un fierro más caliente todavía”, señalaron desde las agrupaciones que irán a las urnas a fin de año.
“Yo soy el técnico de Newell’s, luché mucho por llegar a este lugar y no pienso irme. Y si la nueva comisión que asuma tiene pensado echarme, me van a tener que pagar todo el contrato”, advirtió el “Ogro” en una entrevista radial durante la semana. “Es verdad que el club está en crisis, pero cuando yo me hice cargo del equipo estábamos peor”, argumentó el entrenador “leproso”.
Sin objetivos
Lo cierto es que, por el momento, este Newell’s de Fabbiani no está logrando ninguno de los objetivos que se trazó. Perdió el clásico, está afuera de los puestos de clasificación a los play off del Torneo Clausura, fue eliminado de la Copa Argentina y en la tabla anual está más cerca de pelear por la permanencia en la categoría que por entrar a una copa internacional.
Otro dato saliente: el cuerpo técnico del “Ogro” no está potenciando a los jugadores juveniles del club, que es algo neurálgico en la historia de Newell’s.
Con todo eso a cuestas, la “Lepra” recibe este martes desde las siete de la tarde a Estudiantes de La Plata, que es un equipo siempre peligroso, pero que viene de un golpe muy duro al quedar eliminado de la Copa Libertadores, por penales ante el poderoso Flamengo.
Hay que ver cuál es la reacción anímica del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, porque argumentos futbolísticos tiene y hoy están muy por encima de los que puede mostrar Newell’s.
La buena noticia para Cristian Fabbiani, que en la previa dijo que que su equipo le quedan “todas finales” en busca de clasificar a octavos, es que recupera a Luciano Herrera. El delantero estuvo ausente en los últimos cuatro partidos de la “Lepra” en la temporada y su última aparición fue en el clásico ante Central. Ingresará por Gonzalo Maroni, que fue expulsado en Córdoba frente a Belgrano.
En picada
Tras la caída frente al “Pirata” y por los resultados que ya se dieron en esta fecha, Newell's cayó al penúltimo lugar de la zona A, acumulando solo 9 puntos en las primeras diez fechas del torneo. Solo tiene debajo a Aldosivi, el peor equipo en números de la temporada.
La “Lepra” está a 5 puntos de Central Córdoba de Santiago del Estero, que hoy ocupa el octavo y último lugar para acceder a octavos. Un triunfo sobre el “Pincha” lo dejaría a solo 2 unidades del “Ferroviario”.
Pero la clave no pasa tanto por los números, sino por la forma que Newell’s necesita cambiar para salir de su depresión. Todavía quedan 21 puntos en disputa, pero al conjunto del “Ogro” le queda poco margen de error y tiene que empezar ya a recortar camino.
La probable de Newell’s para esta tarde-noche en el “Coloso”, es con Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González.
