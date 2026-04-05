El argentino Marco Trungelliti no pudo coronar su histórica semana en el ATP 250 de Marrakech y cayó en la final ante el español Rafa Jódar.
Marco Trungelliti perdió la final del ATP de Marrakech y fue subcampeón en Marruecos
El santiagueño cayó ante el español Rafa Jódar en sets corridos, pero cerró la mejor semana de su carrera y se aseguró un salto en el ranking
El resultado, en sets corridos, marcó el cierre de una actuación destacada que igualmente le permitirá dar un salto importante en el ranking mundial.
Semana histórica
El encuentro decisivo se disputó en Marruecos y terminó con victoria para el joven español por 6-3 y 6-2. Desde el inicio, Jódar impuso condiciones con un juego agresivo y preciso que le permitió tomar el control del partido y sostener la ventaja durante todo el desarrollo.
Trungelliti, de 36 años, no logró encontrar respuestas ante la solidez de su rival, que mostró mayor intensidad en los intercambios y efectividad en los momentos clave. El argentino intentó mantenerse en partido, pero la diferencia se consolidó con el correr de los games.
El español, de apenas 19 años, consiguió así su primer título en el circuito ATP, en una final que resolvió con autoridad y en poco más de una hora de juego.
Para Trungelliti, la derrota no opaca lo realizado durante el torneo. El santiagueño alcanzó su primera final ATP tras una campaña que incluyó triunfos ante rivales de mayor ranking y un recorrido que comenzó desde la clasificación previa.
Además, su llegada a la definición tuvo un valor adicional: se convirtió en el finalista debutante más veterano de la Era Abierta, un dato que refleja la particularidad de su recorrido en el circuito profesional.
Una carrera de perseverancia
Más allá del resultado en la final, el desempeño en Marrakech le permitirá a Trungelliti meterse por primera vez entre los 100 mejores del ranking ATP, un objetivo largamente perseguido a lo largo de su carrera.
El argentino había llegado al torneo ubicado fuera del Top 100 y logró encadenar una serie de victorias que lo posicionaron entre los protagonistas de la semana. En semifinales, por ejemplo, superó al italiano Luciano Darderi, uno de los favoritos, en sets corridos.
Su recorrido también incluyó una particularidad: ingresó al cuadro principal desde la qualy, lo que implicó disputar más partidos que sus rivales directos y sostener un alto nivel durante varios días consecutivos.
La actuación en Marruecos se inscribe dentro de una trayectoria marcada por la constancia. Profesional desde hace más de una década, Trungelliti construyó su carrera principalmente en torneos Challenger y del circuito ITF, con resultados que le permitieron mantenerse competitivo pese a las dificultades del circuito.
En este contexto, el salto al Top 100 adquiere un valor significativo, ya que le abre la posibilidad de ingresar de manera directa a torneos de mayor jerarquía y mejorar sus condiciones dentro del circuito.
Por otro lado, su rendimiento también se da en un momento de buen presente para el tenis argentino, con varios jugadores alcanzando instancias decisivas en distintos torneos del calendario internacional.
El balance final deja sensaciones positivas para Trungelliti: más allá de no haber conseguido el título, logró consolidar una de las mejores actuaciones de su carrera y dar un paso importante en su recorrido profesional.
De cara a lo que viene, el desafío será sostener este nivel en el circuito y capitalizar el impulso obtenido en Marruecos. La final disputada no solo representa un punto alto en su carrera, sino también una oportunidad para proyectarse en una nueva etapa dentro del tenis profesiona