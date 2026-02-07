Argentina y Corea del Sur están igualados en la primera ronda de Copa Davis

El equipo argentino de tenis iguala ante Corea del Sur 1 a 1 la serie de primera ronda de la Copa Davis 2026 iniciada en la medianoche del viernes.
La serie se encuentra 1 a 1 tras la victoria de Tirante y la caída de Trungelliti.
El primero de los duelos fue para el argentino Thiago Tirante ante el surcoreano Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6.
El segundo encuentro finalizó con triunfo del surcoreano Soonwoon Kwon ante el argentino Marco Trungelliti por 7-6 y 6-2.
Este domingo, en horas de la madrugada argentina, se disputa desde la 1 el partido de dobles entre la dupla albiceleste de Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez ante los locales Jisung Nam y Uisung Park.
La serie completa su calendario, en caso de ser necesarios, con Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon y luego Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung.
El año pasado Argentina llegó hasta el Final 8 de la Copa Davis, perdiendo en los cuartos de final ante Alemania por 2 a 1.
De cara al 2027, el formato de la Davis indica que los 13 caídos en la primera ronda del año previo deben competir en el Grupo Mundial I, donde también se suman 13 ganadores de los Play-offs del Grupo Mundial I jugados este mes de febrero.