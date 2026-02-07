#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Seúl

Argentina y Corea del Sur están igualados en la primera ronda de Copa Davis

La serie se encuentra 1 a 1 tras la victoria de Tirante y la caída de Trungelliti.

El festejo de Thiago Tirante tras quedarse con el primer punto. Crédito: REUTERS/Kim Soo-HyeonEl festejo de Thiago Tirante tras quedarse con el primer punto. Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon
El equipo argentino de tenis iguala ante Corea del Sur 1 a 1 la serie de primera ronda de la Copa Davis 2026 iniciada en la medianoche del viernes.

El primero de los duelos fue para el argentino Thiago Tirante ante el surcoreano Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - South Korea v Argentina - Gijang Gymnasium, Busan, South Korea - February 7, 2026 Argentina's Thiago Agustin Tirante reacts during his match against South Korea's Hyeon Chung REUTERS/Kim Soo-HyeonThiago Tirante. Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon

El segundo encuentro finalizó con triunfo del surcoreano Soonwoon Kwon ante el argentino Marco Trungelliti por 7-6 y 6-2.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - South Korea v Argentina - Gijang Gymnasium, Busan, South Korea - February 7, 2026 Argentina's Marco Trungelliti in action during his match against South Korea's Kwon Soon-woo REUTERS/Kim Soo-HyeonMarco Trungelliti. Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon

Este domingo, en horas de la madrugada argentina, se disputa desde la 1 el partido de dobles entre la dupla albiceleste de Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez ante los locales Jisung Nam y Uisung Park.

La serie completa su calendario, en caso de ser necesarios, con Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon y luego Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung.

El rendimiento en 2025

El año pasado Argentina llegó hasta el Final 8 de la Copa Davis, perdiendo en los cuartos de final ante Alemania por 2 a 1.

De cara al 2027, el formato de la Davis indica que los 13 caídos en la primera ronda del año previo deben competir en el Grupo Mundial I, donde también se suman 13 ganadores de los Play-offs del Grupo Mundial I jugados este mes de febrero.

Copa Davis
Tenis
Polideportivo
Corea del Sur

