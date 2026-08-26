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Maximiliano Pullaro
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Continúa el conflicto

La UEFA pone fin al boicot a la FIFA, pero sostiene su reclamo contra Infantino

El organismo europeo tomó la decisión tras recibir garantías sobre el proyecto vinculado al Mundial, aunque mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la vía legal por la iniciativa cuestionada.

La UEFA levantó el boicot y mantiene su reclamo contra Infantino.La UEFA levantó el boicot y mantiene su reclamo contra Infantino.
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El conflicto entre la UEFA y la FIFA dio un nuevo paso luego de que el organismo europeo decidiera dejar sin efecto el boicot a las competiciones internacionales. La medida se tomó después de que se retirara un proyecto para vender participaciones vinculadas a los torneos y se garantizara que no volverá a impulsarse una iniciativa similar.

Las 55 federaciones que integran la UEFA habían acordado la medida tras conocerse el proyecto promovido por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para comercializar participaciones relacionadas con la Copa del Mundo.

Mirá tambiénEl presidente de la UEFA anticipó un rival para Infantino si busca continuar al frente de la FIFA

Las condiciones

Según informó el diario británico The Times, los dirigentes de la UEFA comunicarán este jueves en Mónaco que se cumplieron las dos condiciones establecidas para poner fin al boicot.

La primera era que la FIFA retirara el proyecto, algo que finalmente ocurrió a fines de julio. La segunda consistía en obtener garantías de que una propuesta de características similares no volverá a ser presentada.

FILE PHOTO: Soccer Football - 50th Ordinary UEFA Congress - Brussels Expo, Brussels, Belgium - February 12, 2026 UEFA president Aleksander Ceferin and FIFA president Gianni Infantino pose for a photograph during the event REUTERS/Benoit Tessier/File PhotoEl organismo europeo exigió preservar documentos relacionados con la iniciativa.

Con ambas condiciones cumplidas, las selecciones y clubes europeos podrán continuar participando con normalidad en las competiciones organizadas por la FIFA.

La disputa con Infantino continúa

El levantamiento del boicot no significa el final del enfrentamiento entre ambos organismos. La UEFA mantiene su cuestionamiento a Infantino y analiza profundizar las acciones contra el titular de la FIFA.

A comienzos de agosto, el organismo europeo envió una carta a través de sus abogados en Estados Unidos en la que advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, procedimientos de arbitraje y eventuales denuncias regulatorias relacionadas con el proyecto FIFA Forward Enterprises (FFE).

A silhouette depicting FIFA President Gianni Infantino is seen next to a UEFA logo and text reading "Boycott" in this illustration taken July 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationInfantino continúa bajo presión por el proyecto vinculado al Mundial.

Además, la UEFA reclamó que Infantino y la FIFA preserven toda la documentación y la información vinculada con la iniciativa.

El reclamo por la documentación

El pedido de conservación de información también alcanzó a otros 14 ejecutivos vinculados con el proyecto.

En el documento enviado por los abogados se exige tomar medidas para identificar, localizar y conservar los documentos y datos almacenados electrónicamente que estén bajo posesión, custodia o control de la FIFA y de los involucrados.

La decisión de levantar el boicot permitirá ahora que las federaciones europeas retomen su participación habitual en los torneos internacionales, aunque la disputa institucional con la conducción de la FIFA continúa abierta.

Por ejemplo, Inglaterra podrá viajar el lunes a Polonia para disputar el Mundial Femenino Sub-20, una competencia organizada bajo el ámbito de la FIFA.

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