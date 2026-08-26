El conflicto entre la UEFA y la FIFA dio un nuevo paso luego de que el organismo europeo decidiera dejar sin efecto el boicot a las competiciones internacionales. La medida se tomó después de que se retirara un proyecto para vender participaciones vinculadas a los torneos y se garantizara que no volverá a impulsarse una iniciativa similar.
La UEFA pone fin al boicot a la FIFA, pero sostiene su reclamo contra Infantino
El organismo europeo tomó la decisión tras recibir garantías sobre el proyecto vinculado al Mundial, aunque mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la vía legal por la iniciativa cuestionada.
Las 55 federaciones que integran la UEFA habían acordado la medida tras conocerse el proyecto promovido por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para comercializar participaciones relacionadas con la Copa del Mundo.
Las condiciones
Según informó el diario británico The Times, los dirigentes de la UEFA comunicarán este jueves en Mónaco que se cumplieron las dos condiciones establecidas para poner fin al boicot.
La primera era que la FIFA retirara el proyecto, algo que finalmente ocurrió a fines de julio. La segunda consistía en obtener garantías de que una propuesta de características similares no volverá a ser presentada.
Con ambas condiciones cumplidas, las selecciones y clubes europeos podrán continuar participando con normalidad en las competiciones organizadas por la FIFA.
La disputa con Infantino continúa
El levantamiento del boicot no significa el final del enfrentamiento entre ambos organismos. La UEFA mantiene su cuestionamiento a Infantino y analiza profundizar las acciones contra el titular de la FIFA.
A comienzos de agosto, el organismo europeo envió una carta a través de sus abogados en Estados Unidos en la que advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, procedimientos de arbitraje y eventuales denuncias regulatorias relacionadas con el proyecto FIFA Forward Enterprises (FFE).
Además, la UEFA reclamó que Infantino y la FIFA preserven toda la documentación y la información vinculada con la iniciativa.
El reclamo por la documentación
El pedido de conservación de información también alcanzó a otros 14 ejecutivos vinculados con el proyecto.
En el documento enviado por los abogados se exige tomar medidas para identificar, localizar y conservar los documentos y datos almacenados electrónicamente que estén bajo posesión, custodia o control de la FIFA y de los involucrados.
La decisión de levantar el boicot permitirá ahora que las federaciones europeas retomen su participación habitual en los torneos internacionales, aunque la disputa institucional con la conducción de la FIFA continúa abierta.
Por ejemplo, Inglaterra podrá viajar el lunes a Polonia para disputar el Mundial Femenino Sub-20, una competencia organizada bajo el ámbito de la FIFA.
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