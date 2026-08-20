La Fifa confirmó este jueves el calendario del Mundial femenino 2027, que se disputará en Brasil con 32 selecciones, 64 partidos y ocho ciudades anfitrionas. El mítico Maracaná de Río de Janeiro será protagonista central: allí se jugará el partido inaugural, el jueves 24 de junio, y también la gran final, el domingo 25 de julio.
La FIFA dio a conocer el calendario del Mundial Femenino 2027
Brasil 2027 se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio y tendrá al mítico estadio de Río de Janeiro como escenario del partido inaugural y de la definición del título.
El seleccionado brasileño, campeón de la última Copa América y uno de los principales candidatos al título que actualmente ostenta España, será el encargado de abrir la competencia en el estadio carioca.
Brasil disputará sus otros dos encuentros de la fase de grupos en São Paulo y Brasilia. El segundo partido será el martes 29 de junio en el Arena Itaquera, mientras que el tercero tendrá lugar el domingo 4 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia.
Las ocho sedes del Mundial femenino 2027
El torneo tendrá presencia en ocho ciudades brasileñas: Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.
Cada una de las sedes albergará al menos siete encuentros y todas tendrán, como mínimo, un partido correspondiente a la fase de eliminación directa.
Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador serán escenarios hasta los octavos de final. En tanto, Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo recibirán partidos de cuartos de final.
São Paulo tendrá además un papel destacado en la definición del campeonato: será sede de una de las semifinales y del partido por el tercer puesto.
La otra semifinal se disputará en Río de Janeiro, al igual que la final en el histórico Maracaná.
Maracaná, escenario de la historia
El estadio de Río de Janeiro volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo. El Maracaná ya recibió las finales de los Mundiales masculinos de 1950 y 2014.
Ahora sumará otro capítulo histórico al convertirse en el escenario de la inauguración y la final de la Copa del Mundo femenina.
La FIFA explicó que la distribución del calendario fue diseñada para que la expectativa aumente progresivamente hasta alcanzar su punto máximo con la definición del título en el estadio carioca.
Brasil 2027: cuándo se juega el Mundial femenino
La competencia comenzará el jueves 24 de junio de 2027 y finalizará el domingo 25 de julio, exactamente un mes después.
Serán 32 selecciones las que competirán por el título y un total de 64 partidos distribuidos entre las ocho ciudades anfitrionas.
“Nos entusiasma vivir un nuevo capítulo de la historia del fútbol femenino, que el próximo año reunirá en Brasil a las mejores jugadoras y entrenadoras del mundo, junto con la afición y las comunidades locales”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El dirigente también destacó la expectativa por el ambiente que se vivirá durante el certamen: “Me emociono solo de pensar en la extraordinaria pasión, alegría y energía que la afición brasileña aportará a la competición cuando las ocho ciudades anfitrionas reciban al mundo”.
El calendario fue presentado en coincidencia con el sorteo de la fase preliminar del torneo clasificatorio, realizado en la sede de la FIFA en Zúrich. Así, Brasil ya tiene definido el camino para ser anfitrión de una Copa del Mundo femenina que tendrá al Maracaná como punto de partida y también como escenario del partido que coronará a la nueva campeona mundial.
Argentina, ya clasificada
El calendario permite conocer desde ahora las fechas y las sedes asignadas a los diferentes lugares de cada grupo, pero todavía no permite determinar dónde disputará Argentina sus partidos.
Para eso habrá que esperar al sorteo final de la Copa Mundial Femenina 2027, previsto para fin de año. Una vez que se conozca en qué grupo queda ubicada la Selección Argentina y qué posición ocupa dentro de esa zona, se podrá determinar su fixture completo: rivales, fechas, ciudades y estadios. FIFA publicará una nueva versión del calendario después de realizado ese sorteo.
Las entradas
Más de 730 mil personas se registraron con intención de adquirir entradas para la próxima Copa del Mundo, según reveló Thiago Jannuzzi, director de operaciones de la competencia, durante su participación en el panel “La Copa del Mundo de 2027 ya comenzó”, realizado en la Rio Innovation Week.
El dato adquiere todavía mayor relevancia por el origen de quienes manifestaron su interés: aproximadamente la mitad son brasileños y la otra mitad proviene del exterior.
Entre los países extranjeros con mayor demanda aparecen México, Estados Unidos, Argentina y Colombia, una primera señal del movimiento internacional que podría generar la primera Copa Mundial Femenina disputada en Sudamérica.
La presencia argentina entre los mercados internacionales destacados anticipa lo que podría convertirse en una importante movilización de hinchas hacia Brasil. La cercanía geográfica y la clasificación de la Selección Argentina para la competencia ofrecen un escenario diferente al de las últimas participaciones mundialistas, disputadas en Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023.
Brasil 2027 será la primera oportunidad de ver a la Albiceleste disputar una Copa del Mundo femenina dentro de Sudamérica, un factor que podría facilitar el acompañamiento del público argentino.
Por el momento, el registro de interés no implica la compra ni la reserva de una entrada, sino que permite dimensionar la demanda potencial cuando FIFA habilite oficialmente las diferentes etapas de venta.