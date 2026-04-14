Camilo Ugo Carabelli dio uno de los golpes del arranque del ATP 500 de Barcelona. El argentino, ubicado en el puesto 64 del ranking, superó con autoridad a Karen Khachanov, 14° del mundo y cuarto preclasificado del torneo, para meterse en los octavos de final del tradicional Conde de Godó.
Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera y se metió en octavos
El porteño derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4 en el Conde de Godó, firmó su primera victoria ante un rival del top 20 y avanzó a los octavos de final del ATP 500 catalán.
La victoria tuvo un valor especial porque fue la primera de su carrera frente a un rival del top 20. Hasta esta semana, el porteño arrastraba una marca de 0-10 ante jugadores de ese rango, una cuenta pendiente que logró saldar en el polvo de ladrillo catalán.
El triunfo fue claro y sin sobresaltos. Ugo Carabelli se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 14 minutos, en una actuación sólida de principio a fin, sin ceder oportunidades de quiebre ante un rival de mucho peso en el circuito.
Un partido firme desde el saque
El argentino construyó la victoria con números muy consistentes en el servicio. Terminó el partido con tres aces, sin dobles faltas, un 67% de primeros saques, 82% de puntos ganados con el primero y 71% con el segundo, estadísticas que explican buena parte del control que ejerció durante el encuentro.
Uno de los datos más fuertes del partido fue que Khachanov no dispuso de ninguna chance de break. Para un jugador de la potencia del ruso, acostumbrado a imponer condiciones desde el fondo, ese detalle mostró hasta qué punto Ugo Carabelli sostuvo el control de sus turnos de saque.
El porteño aprovechó además la inconsistencia de su rival y logró sostener un ritmo alto sobre una superficie que viene potenciando su crecimiento. La gira europea sobre polvo de ladrillo ya lo había mostrado competitivo, y Barcelona confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Barcelona le abrió una puerta grande
El triunfo sobre Khachanov no solo significó un impacto por el nombre del rival. También le permitió meterse entre los 16 mejores de un torneo con mucha tradición y con una presencia fuerte de tenistas argentinos en el cuadro principal.
En octavos de final, Ugo Carabelli se cruzará con el español Rafa Jódar, una de las irrupciones jóvenes del torneo. El local, de 19 años, venía de eliminar a Jaume Munar y llegó a Barcelona después de consagrarse en Marrakech, donde derrotó en la final al argentino Marco Trungelliti.
Ese próximo cruce vuelve a poner al argentino ante un escenario exigente, pero con otra carga anímica. Haber roto la barrera del top 20 le cambia el marco a su semana y lo deja plantado con otra confianza en un cuadro que todavía ofrece oportunidades.
La jornada argentina en el Conde de Godó
La presencia argentina en Barcelona no se agotó en Ugo Carabelli. La jornada también incluía los partidos de Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, mientras Tomás Etcheverry ya esperaba directamente en octavos de final.
Sebastián Báez, en cambio, no pudo avanzar. El bonaerense cayó ante Tomás Machac en tres sets y quedó eliminado en su debut, en otro resultado que acomodó el cuadro del ATP 500 catalán de cara a la segunda ronda.
Para Ugo Carabelli, en cambio, el día quedó marcado como uno de esos puntos de quiebre que ordenan una carrera. En Barcelona no solo ganó un partido importante: también dejó atrás una barrera que lo seguía desde hace tiempo cada vez que le tocaba medirse con la elite.