ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera y se metió en octavos

El porteño derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4 en el Conde de Godó, firmó su primera victoria ante un rival del top 20 y avanzó a los octavos de final del ATP 500 catalán.