¿Pierde Gimnasia una pieza clave para esperar por Unión en el Bosque?

Gimnasia debió sufrir más de la cuenta para derrotar a Atlético Tucumán en el Bosque. Al Lobo le costó y mucho el 1-0. Tanto así que incluso uno de sus protagonistas terminó el encuentro con marcado dolor en uno de sus tobillos. Se trata de Renzo Giampaoli, de buen rendimiento ante los tucumanos, quien sufrió un esguince en el choque ante los de Lucas Pusineri. Ahora, de cara a recibir al Tate de Madelón, es la gran duda "tripera", pensando en ese domingo 14 de septiembre a las 15 en el Bosque.
El ex Boca y Nacional, que se volvió importante dentro de la estructura del Tripero, pudo completar los más de cien minutos de juego que se terminaron disputando el pasado lunes en el Juan Carmelo Zerillo, pero no sin las consecuencias mencionadas. De esta manera, el central representa a priori una de las dudas de Alejandro Orfila y los suyos de cara a lo que viene.
Tiempo de recuperación
Más allá de su dolencia, leve según lo que pudo averiguar Cielosports, lo que juega tanto a favor suyo como de todo Gimnasia es el parate que habrá durante este fin de semana por fecha FIFA. Frente a este escenario, el próximo encuentro oficial del Mens Sana tendrá lugar recién el domingo 14 de septiembre desde las 15. En dicha ocasión será Unión quien llegará al Bosque.
Así las cosas, Giampaoli y el cuerpo médico del Lobo podrán trabajar con tranquilidad la zona afectada, buscando que el defensor de 25 años llegue de la mejor forma posible al importante choque ante el Tatengue de Leonardo Madelón. El tiempo y el grado de la lesión juegan a favor de un central que no quiere perderse por nada del mundo el próximo encuentro del Tripero.
En cuanto a lo institucional, en Gimnasia el clima político se respira fuerte. Y con las elecciones cada vez más cerca, los distintos candidatos se manifiestan en cuanto a lo que entienden se debe cambiar en el Club. En ese sentido, Mauro Coronato, quien quiere ser presidente del Lobo, pasó por los estudios de La Cielo para hacer hincapié en lo que debe profundizar el Tripero pensando en el futuro.
El ex vicepresidente se refirió en primera instancia a la necesidad de modificar el modelo actual. "Siento que Gimnasia debe ir a un modelo mixto. El club va a necesitar de aportes personales, de mutuos, pero debe ir a un sistema mixto", reconoció. "Hace meses hicimos una asamblea por un estadio que es de otra galaxia, de no menos de 80 millones de dólares, que a Gimnasia nunca le van a sobrar. Entonces tenemos que ser serios", agregó en ese sentido.
"Debe ser un modelo mixto, con mucha planificación. Si nosotros mañana terminamos en las urnas es porque venimos por más de tres años. Hay que pacificar, reunir a los actores y generar agenda. Tenemos que trabajar a nivel sociedad", confió Coronato en lo que se refiere a un posible mandato.
"Avanzando"
En cuanto al trabajo que viene realizando y al presente complejo a nivel institucional, indicó: "Nosotros estamos avanzando. Hay cosas que ya las tenemos, porque sino no hubiese salido al estado público. La situación es compleja. Sabemos que hay una deuda importante con el plantel y que estas semanas hubo retención de tareas y se ha pedido un préstamo para pagar sueldos. La pelota se va incrementando y uno va corriendo atrás de eso", remarcó.
Más allá de eso, dejó en claro que hay una condición vital para asumir, tener los recursos necesarios. "Si nosotros no llegamos con todos los recursos, va a ir mal. Por eso si no tenemos el piso financiero no vamos a ir", manifestó en ese sentido. "El piso nuestro ronda los tres millones de dólares", completó.
Relacionado a un posible paso al modelo mixto, Coronato también hizo foco en algo clave de cara al futuro inmediato, el tema patrimonial. "Hoy en el primer equipo tenés a Panaro y a Pintado, que tenés el 60%; o a un pibe como Jeremías Merlo. Hay que ser cuidadoso porque, salvo que se venda a Lescano, no va a haber grandes ventas que acomoden la economía", indicó. "No tengo duda que tenemos menos patrimonio que tres años atrás", cerró a modo de crítica.
