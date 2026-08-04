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Mastantuono está cerca de dejar Real Madrid y jugar en la Fiorentina

El volante argentino avanzó en las conversaciones para pasar a préstamo al club italiano durante la temporada 2026/27. La cesión sería sin opción de compra.

Franco Mastantuono podría continuar su carrera en la Fiorentina durante la temporada 2026/27. Foto: ReutersFranco Mastantuono podría continuar su carrera en la Fiorentina durante la temporada 2026/27. Foto: Reuters
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Franco Mastantuono está cerca de continuar su carrera en la Fiorentina. El club italiano avanzó en las negociaciones con Real Madrid para incorporar al futbolista argentino a préstamo durante la temporada 2026/27.

El conjunto español decidió buscarle una salida para que sume mayor continuidad, debido a que José Mourinho no lo tendría entre sus principales opciones. El jugador aceptó permanecer en Europa y quedó descartado, por ahora, un regreso a River.

Fiorentina tomó ventaja

La información fue difundida por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien señaló que el equipo de Florencia encabeza las gestiones para quedarse con el mediocampista.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 20, 2026 Real Madrid's Franco Mastantuono scores their third goal REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAYReal Madrid pretende ceder al argentino por un año y sin opción de compra. Foto: Reuters

Roma, Valencia y otros clubes europeos también realizaron consultas, pero la Fiorentina avanzó durante las últimas horas y trabaja para cerrar los detalles que restan.

La postura de Real Madrid

La intención del Merengue es concretar una cesión por una temporada y sin opción de compra. De esa manera, conservará la totalidad de los derechos del jugador y podrá seguir de cerca su evolución.

Real Madrid incluso podría afrontar una parte del salario para facilitar la operación. La modalidad ya fue utilizada con otros juveniles como Nico Paz y Endrick durante sus primeras etapas en el club.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Mauritania - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 27, 2026 Argentina's Franco Mastantuono before the match REUTERS/Rodrigo ValleEl volante disputó 35 partidos y convirtió tres goles en su primera temporada en España. Foto: Reuters

Fuera del último amistoso

Mastantuono no participó del último encuentro de preparación del Real Madrid, disputado justamente frente a la Fiorentina.

El argentino deberá acordar las condiciones contractuales con la institución italiana para que la transferencia quede formalmente cerrada.

Sus números en España

Durante su primera temporada en Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos, fue titular en 17 oportunidades y convirtió tres goles.

El exjugador de River buscará mayor rodaje en la Serie A, mientras el club español mantendrá su pase y evaluará su desarrollo durante la campaña.

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