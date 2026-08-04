Franco Mastantuono está cerca de continuar su carrera en la Fiorentina. El club italiano avanzó en las negociaciones con Real Madrid para incorporar al futbolista argentino a préstamo durante la temporada 2026/27.
Mastantuono está cerca de dejar Real Madrid y jugar en la Fiorentina
El volante argentino avanzó en las conversaciones para pasar a préstamo al club italiano durante la temporada 2026/27. La cesión sería sin opción de compra.
El conjunto español decidió buscarle una salida para que sume mayor continuidad, debido a que José Mourinho no lo tendría entre sus principales opciones. El jugador aceptó permanecer en Europa y quedó descartado, por ahora, un regreso a River.
Fiorentina tomó ventaja
La información fue difundida por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien señaló que el equipo de Florencia encabeza las gestiones para quedarse con el mediocampista.
Roma, Valencia y otros clubes europeos también realizaron consultas, pero la Fiorentina avanzó durante las últimas horas y trabaja para cerrar los detalles que restan.
La postura de Real Madrid
La intención del Merengue es concretar una cesión por una temporada y sin opción de compra. De esa manera, conservará la totalidad de los derechos del jugador y podrá seguir de cerca su evolución.
Real Madrid incluso podría afrontar una parte del salario para facilitar la operación. La modalidad ya fue utilizada con otros juveniles como Nico Paz y Endrick durante sus primeras etapas en el club.
Fuera del último amistoso
Mastantuono no participó del último encuentro de preparación del Real Madrid, disputado justamente frente a la Fiorentina.
El argentino deberá acordar las condiciones contractuales con la institución italiana para que la transferencia quede formalmente cerrada.
Sus números en España
Durante su primera temporada en Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos, fue titular en 17 oportunidades y convirtió tres goles.
El exjugador de River buscará mayor rodaje en la Serie A, mientras el club español mantendrá su pase y evaluará su desarrollo durante la campaña.