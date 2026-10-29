Innovaciones tecnológicas para 2027

El fútbol argentino implementará el VAR semiautomático a partir de la próxima temporada

La AFA definió la estructura de competencias para 2027 y anunció la llegada de la tecnología de fuera de juego semiautomático, la cual se estrenará a modo de prueba en las finales del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Se aplicará en todos los estadios de Primera División.