La Liga Profesional empieza a bajar el telón de la temporada 2026 y las autoridades ya proyectan las innovaciones para el próximo año. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA celebrada este jueves en Puerto Madero, los dirigentes de los clubes ratificaron el formato de competencias para 2027 y confirmaron un salto de calidad trascendental en materia arbitral: la implementación del VAR semiautomático en el fútbol argentino.
El fútbol argentino implementará el VAR semiautomático a partir de la próxima temporada
La AFA definió la estructura de competencias para 2027 y anunció la llegada de la tecnología de fuera de juego semiautomático, la cual se estrenará a modo de prueba en las finales del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Se aplicará en todos los estadios de Primera División.
La noticia fue ratificada por el secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, quien detalló que el nuevo sistema tendrá sus primeras experiencias oficiales en el cierre de este año, puntualmente durante la final de la Copa Argentina y la definición del Torneo Clausura, programada para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.
"Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", remarcó Malaspina en diálogo con la prensa, anticipando que la tecnología estará desplegada en su totalidad durante el desarrollo del Clausura 2027.
Esta herramienta tecnológica, que ya fue utilizada con éxito en las Copas del Mundo de Catar y Norteamérica, funciona a través de un dispositivo de una docena de cámaras de seguimiento óptico instaladas en los estadios. Dichas cámaras rastrean la posición exacta de la pelota y registran hasta 29 puntos de datos de cada futbolista. Un sensor interno en el balón envía datos en tiempo real a un sistema de inteligencia artificial que detecta de manera instantánea las posiciones adelantadas y emite un alerta automático a la cabina del VAR.
Además de este avance tecnológico, el Comité Ejecutivo ratificó la estructura de torneos para 2027, manteniendo el esquema actual con la disputa del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, acompañados por una Tabla Anual acumulativa de 30 fechas.