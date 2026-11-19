Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este viernes a partir de las 20.00 en el estadio José Amalfitani, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Héctor Paletta en el AVAR.
Vélez recibe a Belgrano en Liniers en busca del boleto a los cuartos de final
El Fortín y el Pirata se miden este viernes desde las 20 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Ambos equipos llegan tras caer en la última fecha y buscan recuperarse en el cruce eliminatorio.
El conjunto de Liniers, que finalizó en el tercer puesto de su zona, apuesta a hacer valer la localía para seguir en carrera por el título. El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto llega a esta instancia tras caer por 2 a 0 en su visita a Unión, resultado que lo dejó sin posibilidades de acceder a la próxima Copa Libertadores. Su última victoria se remonta al 25 de octubre, cuando goleó 5 a 0 a Central Córdoba; no obstante, el sexto lugar obtenido en la tabla anual ya le aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
Por su parte, el elenco cordobés desembarca en Buenos Aires con la tranquilidad de tener su boleto garantizado a la Copa Libertadores del próximo año tras haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, aunque atraviesa un presente irregular. Los dirigidos por Ricardo Zielinski, que culminaron sextos en la Zona B, vienen de perder 2 a 1 frente a Gimnasia en La Plata y acumulan tres derrotas, un empate y apenas un triunfo en sus últimas cinco presentaciones. Pese a la racha adversa, el Pirata confía en la jerarquía individual de su plantel para repetir fuera de casa lo hecho en el certamen anterior, cuando eliminó a Talleres en condición de visitante.
Probables formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Estadio: José Amalfitani (Liniers).
Hora: 20.00.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
AVAR: Héctor Paletta.