Fútbol Argentino

Vélez recibe a Belgrano en Liniers en busca del boleto a los cuartos de final

El Fortín y el Pirata se miden este viernes desde las 20 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Ambos equipos llegan tras caer en la última fecha y buscan recuperarse en el cruce eliminatorio.